سعيد رمضانية… موهبة جزائرية تصعد بهدوء في أولمبيك مارسيليا

يقدم سعيد رمضانية (17 عامًا) مستويات لافتة مع فرق الشباب في أولمبيك مارسيليا، ما نال إشادة جماهير الجنوب الفرنسي التي تراه قريبًا من دخول حسابات الفريق الأول. يمتاز الجناح الشاب بمهارات فنية تسمح له بتجاوز منافسيه بأسلوب استعراضي، لتتزايد مقارنته بين مناصري بالنجم يوسف بلايلي.

Advertisement

وُلد رمضانية في عام 2009 لأبوين جزائريين، ما يمنحه أحقية تمثيل الجزائر أو فرنسا دوليًا. تدرّج في مدرسة النادي قبل تصعيده لفريق الناشئين عام 2024. وُلد رمضانية في عام 2009 لأبوين جزائريين، ما يمنحه أحقية تمثيل الجزائر أو فرنسا دوليًا. تدرّج في مدرسة النادي قبل تصعيده لفريق الناشئين عام 2024.

ويجيد اللعب على الجناحين الأيمن والأيسر، وظهر أحيانًا كمهاجم متقدّم، مستفيدًا من سرعته وفنياته وقدرته على التسجيل وصناعة الأهداف.



خطف الأنظار في بطولة شنغهاي الدولية بالصين خلال آب الماضي، مسجلًا 7 أهداف في 4 مباريات أمام فلومينينسي وتشيلسي وفيسيل كوبي ولايبزيغ. وعلى صعيد المنتخبات، اختار رمضانية الجزائر مبكرًا، وشارك في معسكر “صغار المحاربين” في حزيران الماضي، دون أن يسجّل بعد ظهوره الأول رسميًا أو وديًا. (العين)