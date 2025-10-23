29
رياضة
سعيد رمضانية… موهبة جزائرية تصعد بهدوء في أولمبيك مارسيليا
Lebanon 24
23-10-2025
|
08:27
A-
A+
يقدم سعيد رمضانية (17 عامًا) مستويات لافتة مع فرق الشباب في أولمبيك مارسيليا، ما نال إشادة جماهير الجنوب الفرنسي التي تراه قريبًا من دخول حسابات الفريق الأول. يمتاز الجناح الشاب بمهارات فنية تسمح له بتجاوز منافسيه بأسلوب استعراضي، لتتزايد مقارنته بين مناصري
الجزائر
بالنجم يوسف بلايلي.
وُلد رمضانية في
فرنسا
عام 2009 لأبوين جزائريين، ما يمنحه أحقية تمثيل الجزائر أو فرنسا دوليًا. تدرّج في مدرسة النادي قبل تصعيده لفريق الناشئين عام 2024.
ويجيد اللعب على الجناحين الأيمن والأيسر، وظهر أحيانًا كمهاجم متقدّم، مستفيدًا من سرعته وفنياته وقدرته على التسجيل وصناعة الأهداف.
خطف الأنظار في بطولة شنغهاي الدولية بالصين خلال آب الماضي، مسجلًا 7 أهداف في 4 مباريات أمام فلومينينسي وتشيلسي وفيسيل كوبي ولايبزيغ. وعلى صعيد المنتخبات، اختار رمضانية الجزائر مبكرًا، وشارك في معسكر “صغار المحاربين” في حزيران الماضي، دون أن يسجّل بعد ظهوره الأول رسميًا أو وديًا. (العين)
