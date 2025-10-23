Advertisement

الجولة الثالثة من دوري الأبطال تدخل التاريخ

Lebanon 24
23-10-2025 | 10:40
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الخميس، أن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع سجلت رقمًا قياسيًا كأعلى جولة تهديفًا، بعد إحراز 71 هدفًا في 18 مباراة، متجاوزة الرقم السابق للجولة الافتتاحية (67 هدفًا). وأشار البيان إلى أن ست مباريات شهدت تسجيل خمسة أهداف أو أكثر.
وتصدر حامل اللقب باريس سان جيرمان القائمة بفوز ساحق 7-2 على باير ليفركوزن، تلتها نتائج كبيرة أبرزها فوز برشلونة 6-1 على أولمبياكوس، وأيندهوفن 6-2 على نابولي، وبوروسيا دورتموند 4-2 على كوبنهاجن، وتشيلسي 5-1 على أياكس، وليفربول 5-1 على آينتراخت فرانكفورت.

وأوضح "يويفا" أن الإحصاءات تشمل كل مباريات مرحلة المجموعات من مواسم 1992-1993 حتى 2023-2024، إضافة إلى مباريات "مرحلة الدوري" في النسخة الجارية. كما حطم موسم 2024-2025 رقمًا قياسيًا إجماليًا بتسجيل 618 هدفًا في 189 مباراة، وبمتوسط 3.27 هدف في المباراة، مقابل الرقم السابق 3.24 موسم 2020-2021. (الرياضية)
