تمديد عقد ميسي مع "إنتر ميامي"

Lebanon 24
23-10-2025 | 11:30
أعلن نادي "إنتر ميامي" الأميركيّ، عن تجديد عقد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، البالغ من العمر 38 عاماً.
الأرجنتيني ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

إنتر ميامي

أعلن نادي

الأرجنتين

أرجنتيني

ليونيل

ميسي

