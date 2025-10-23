لأول مرة منذ تموز الماضي... موسيالا في الملعب

Advertisement

عاد لاعب وسط الألماني إلى أرض الملعب اليوم الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ إصابته في في الماضي.وأكمل موسيالا لفة كاملة وقام ببعض التمارين في جلسة تدريبية دامت لـ25 دقيقة، وقال بعدها: من الرائع العودة إلى أرض الملعب كان شعوراً رائعاً وقدمي بخير إنها خطوة كبرى.وأضاف: أعتقد أنني أقوم بخطوة جديدة إلى الأمام كل أسبوع والهدف هو أن أعتاد على الجري مجدداً وأن أزيد من سرعتي، ثم سأتدرب بالكرة وعلى المراوغة والتمرير والتسديد، إنها عملية تتعلق بخطوات تدريجية. (العربية)