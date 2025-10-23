24
رياضة
لأول مرة منذ تموز الماضي... موسيالا في الملعب
Lebanon 24
23-10-2025
|
16:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
عاد
جمال موسيالا
لاعب وسط
بايرن ميونخ
الألماني إلى أرض الملعب اليوم الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ إصابته في
كأس العالم للأندية
في
تموز
الماضي.
وأكمل موسيالا لفة كاملة وقام ببعض التمارين في جلسة تدريبية دامت لـ25 دقيقة، وقال بعدها: من الرائع العودة إلى أرض الملعب كان شعوراً رائعاً وقدمي بخير إنها خطوة كبرى.
وأضاف: أعتقد أنني أقوم بخطوة جديدة إلى الأمام كل أسبوع والهدف هو أن أعتاد على الجري مجدداً وأن أزيد من سرعتي، ثم سأتدرب بالكرة وعلى المراوغة والتمرير والتسديد، إنها عملية تتعلق بخطوات تدريجية. (العربية)
