رياضة
بينهم لاعب ومدرب.. فضيحة مراهنات تهز الـ"NBA"
Lebanon 24
24-10-2025
|
00:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوقف
مكتب التحقيقات
الاتحادي 34 شخصًا في فضيحة مراهنات طالت
دوري
السلة الأميركي، بينهم مدرب بورتلاند تشونسي بيلابس ولاعب ميامي تيري روزير والمدرب المساعد السابق ديمون جونز، فيما أوقفتهم الرابطة فورًا عن النشاط. وأكد الـFBI أن المخطط حرّك "عشرات الملايين من الدولارات"، ووصِف قضائيًا بأنه من "أوقح" قضايا الفساد الرياضي منذ تقنين المراهنات عبر الإنترنت.
تفيد اللائحة بأن جونز سرّب معلومات سرية خلال عمله مع ليكرز (2022–2023)، مستندًا إلى قربه من “لاعب بارز”، إذ طلب قبل مواجهة باكس في 9 فبراير 2023 المراهنة على خسارة ليكرز لغياب ذلك اللاعب، وهو ما حدث. وفي 24
مارس
2023، أُبلغ مراهنون بأن بورتلاند سيخسر أمام شيكاغو مع غياب عدة أساسيين، وانتهت المباراة بفارق 28 نقطة، في واقعة تنطبق أوصافها على بيلابس. كما رُصدت قفزة غير معتادة في رهانات إحصاءات روزير قبل مباراة هورنتس ضد بليكانز قبل خروجه بعد تسع دقائق بداعي إصابة في القدم.
نفى محامي روزير الاتهامات معتبرًا أنها تقوم على مصادر "غير موثوقة"، ومؤكدًا أن الرابطة سبق أن برّأته. في المقابل، تتهم السلطات بيلابس وجونز باستغلال شهرتهما لاستدراج ضحايا إلى ألعاب قمار مزوّرة تديرها المافيا، مع خسائر تجاوزت 7 ملايين دولار منذ 2019.
التحقيقات متواصلة وتشمل ملفات للاعبين جامعيين، وسط توقع توجيه اتهامات إضافية قريبًا. (الشرق)
