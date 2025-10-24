Advertisement

رياضة

دزيكو يكتب التاريخ في دوري المؤتمر الأوروبي

Lebanon 24
24-10-2025 | 03:22
سجّل إدين دزيكو، صاحب الـ39 عامًا، رقمًا تاريخيًا في دوري المؤتمر الأوروبي بعدما بات أكبر لاعب سنًّا يهزّ الشباك في تاريخ البطولة. وجاء هدفه خلال فوز فيورنتينا خارج الديار على رابيد فيينا بثلاثية دون رد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، ليحصد الفريق الإيطالي ثلاث نقاط ثمينة.
وأبرز الهدف استمرار فعالية المهاجم البوسني رغم عامل العمر، مع حضور واضح داخل منطقة الجزاء وحسن تمركز في الكرات العرضية.
