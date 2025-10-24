دزيكو يكتب التاريخ في دوري المؤتمر الأوروبي

Advertisement

سجّل إدين دزيكو، صاحب الـ39 عامًا، رقمًا تاريخيًا في بعدما بات أكبر لاعب سنًّا يهزّ الشباك في تاريخ البطولة. وجاء هدفه خلال فوز خارج الديار على بثلاثية دون رد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، ليحصد الفريق ثلاث نقاط ثمينة.وأبرز الهدف استمرار فعالية المهاجم البوسني رغم عامل العمر، مع حضور واضح داخل منطقة الجزاء وحسن تمركز في الكرات العرضية.