رياضة
بتصريحات استفزازية.. يامال يُشعل الاجواء قبل الكلاسيكو
Lebanon 24
24-10-2025
|
04:02
أشعل لامين يامال أجواء
الكلاسيكو
قبل مواجهة
ريال مدريد
الأحد في
سانتياغو
برنابيو، بعد ظهوره في بودكاست قبيل لقائه صانع المحتوى إيباي يانوس ضمن "وري الملوك" الذي أسّسه
جيرارد بيكيه
. وبما أن إيباي معروف بتشجيعه لريال
مدريد
، استفزه يامال قائلاً: "بورسينوس يوازي
ريال
مدريد، يسرق ثم يشتكي"، ليرد
بيكيه
: "لا نقاش في ذلك".
وخلال الحوار، سُئل يامال عمّا إذا كان يحتفل أكثر بالتسجيل في ريال مدريد أم في بورسينوس فريق إيباي، فأجاب: "سجلت في
الريال
عدة أهداف بالفعل". واتفق الطرفان على تحدٍ مرتبط بالكلاسيكو: إذا خسر إيباي مباراته في "
دوري
الملوك" الجمعة، سيرتدي قميص
برشلونة
أثناء مشاهدة الكلاسيكو؛ أمّا إذا خسر فريق يامال، فسيحتفل بإشارة حرف “i” الخاصة بإيباي إذا سجّل في برنابيو.
إيباي علّق: "أولاً يجب أن تسجل في مدريد"، فرد يامال: "ألا تتذكر ما حدث في الموسم الماضي؟" في إشارة لهدفه خلال الفوز 4-0 في الليغا.
وقبل الكلاسيكو، يتصدر ريال مدريد جدول الترتيب بفارق نقطتين عن برشلونة بعد 9 جولات. (الشرق)
