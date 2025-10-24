بتصريحات استفزازية.. يامال يُشعل الاجواء قبل الكلاسيكو

أشعل لامين يامال أجواء قبل مواجهة الأحد في برنابيو، بعد ظهوره في بودكاست قبيل لقائه صانع المحتوى إيباي يانوس ضمن "وري الملوك" الذي أسّسه . وبما أن إيباي معروف بتشجيعه لريال ، استفزه يامال قائلاً: "بورسينوس يوازي مدريد، يسرق ثم يشتكي"، ليرد : "لا نقاش في ذلك".

وخلال الحوار، سُئل يامال عمّا إذا كان يحتفل أكثر بالتسجيل في ريال مدريد أم في بورسينوس فريق إيباي، فأجاب: "سجلت في عدة أهداف بالفعل". واتفق الطرفان على تحدٍ مرتبط بالكلاسيكو: إذا خسر إيباي مباراته في " الملوك" الجمعة، سيرتدي قميص أثناء مشاهدة الكلاسيكو؛ أمّا إذا خسر فريق يامال، فسيحتفل بإشارة حرف "i" الخاصة بإيباي إذا سجّل في برنابيو.

إيباي علّق: "أولاً يجب أن تسجل في مدريد"، فرد يامال: "ألا تتذكر ما حدث في الموسم الماضي؟" في إشارة لهدفه خلال الفوز 4-0 في الليغا.



وقبل الكلاسيكو، يتصدر ريال مدريد جدول الترتيب بفارق نقطتين عن برشلونة بعد 9 جولات. (الشرق)