رياضة

بتصريحات استفزازية.. يامال يُشعل الاجواء قبل الكلاسيكو

Lebanon 24
24-10-2025 | 04:02
Doc-P-1433460-638969007244928958.png
Doc-P-1433460-638969007244928958.png photos 0
أشعل لامين يامال أجواء الكلاسيكو قبل مواجهة ريال مدريد الأحد في سانتياغو برنابيو، بعد ظهوره في بودكاست قبيل لقائه صانع المحتوى إيباي يانوس ضمن "وري الملوك" الذي أسّسه جيرارد بيكيه. وبما أن إيباي معروف بتشجيعه لريال مدريد، استفزه يامال قائلاً: "بورسينوس يوازي ريال مدريد، يسرق ثم يشتكي"، ليرد بيكيه: "لا نقاش في ذلك".
وخلال الحوار، سُئل يامال عمّا إذا كان يحتفل أكثر بالتسجيل في ريال مدريد أم في بورسينوس فريق إيباي، فأجاب: "سجلت في الريال عدة أهداف بالفعل". واتفق الطرفان على تحدٍ مرتبط بالكلاسيكو: إذا خسر إيباي مباراته في "دوري الملوك" الجمعة، سيرتدي قميص برشلونة أثناء مشاهدة الكلاسيكو؛ أمّا إذا خسر فريق يامال، فسيحتفل بإشارة حرف “i” الخاصة بإيباي إذا سجّل في برنابيو.
 
إيباي علّق: "أولاً يجب أن تسجل في مدريد"، فرد يامال: "ألا تتذكر ما حدث في الموسم الماضي؟" في إشارة لهدفه خلال الفوز 4-0 في الليغا.

وقبل الكلاسيكو، يتصدر ريال مدريد جدول الترتيب بفارق نقطتين عن برشلونة بعد 9 جولات. (الشرق)
