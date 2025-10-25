الفائز بلقب "الليغا" لهذا الموسم.. هذا ما توقعه الذكاء الاصطناعي

Advertisement

ذكرت صحيفة "آس" ان بيانات توقعت الفائز المحتمل بلقب لموسم 2025/2026.وأظهرت بيانات الذكاء الاصطناعي لشركة "أوبتا" أن هو المرشح الأبرز للفوز بلقب الليغا، وذلك بعد مرور ست جولات من "الليغا".ويحتل صدارة البطولة برصيد 24 نقطة، متقدما بنقطتين عن حامل لقب الموسم الماضي.واحتل المرتبة الأولى في احتمالية التتويج بنسبة 57.44 بالمئة، أما "البلوغرانا"، فجاء في المركز الثاني بنسبة 37.54 بالمئة، أما أتلتيكو فكانت نسبة تتويجه 3.62 بالمئة.كما قد يحتل فياريال المرتبة الرابعة، وفق بيانات الذكاء الاصطناعي، مما سيؤهله للمشاركة في رفقة الفرق الثلاثة الأولى.