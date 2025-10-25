26
الفائز بلقب "الليغا" لهذا الموسم.. هذا ما توقعه الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
25-10-2025
|
01:00
A-
A+
ذكرت صحيفة "آس" ان بيانات
الذكاء الاصطناعي
توقعت الفائز المحتمل بلقب
الدوري الإسباني
لموسم 2025/2026.
وأظهرت بيانات الذكاء الاصطناعي لشركة "أوبتا" أن
ريال مدريد
هو المرشح الأبرز للفوز بلقب الليغا، وذلك بعد مرور ست جولات من "الليغا".
ويحتل
الريال
صدارة البطولة برصيد 24 نقطة، متقدما بنقطتين عن
برشلونة
حامل لقب الموسم الماضي.
واحتل
ريال
مدريد
المرتبة الأولى في احتمالية التتويج بنسبة 57.44 بالمئة، أما "البلوغرانا"، فجاء في المركز الثاني بنسبة 37.54 بالمئة، أما أتلتيكو فكانت نسبة تتويجه 3.62 بالمئة.
كما قد يحتل فياريال المرتبة الرابعة، وفق بيانات الذكاء الاصطناعي، مما سيؤهله للمشاركة في
دوري أبطال أوروبا
رفقة الفرق الثلاثة الأولى.
