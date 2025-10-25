بنزيما بعد خسارة الكلاسيكو: نحتاج إلى القتال أكثر

Advertisement

وجه النجم الفرنسي كريم بنزيمة، قائد فريق الاتحاد السعودي، رسالة صريحة إلى زملائه بعد الخسارة أمام الهلال في كلاسيكو الجولة السادسة من "روشن" السعودي، مساء الجمعة، مؤكدًا ضرورة القتال واستعادة الروح القتالية داخل الفريق.وسقط أرضه في جدة بنتيجة (0-2)، ليُمنى بخسارته الثانية في الدوري هذا الموسم، ويظل في المركز السابع برصيد 10 نقاط، فيما واصل الهلال سلسلة انتصاراته التي قادته إلى صدارة الترتيب.وفي تصريحات خاصة لبرنامج في المرمى، قال بنزيمة عقب اللقاء: "علينا أن نلعب بشكل أفضل، وأن نقاتل بشكل أفضل كذلك. هذه ، أحيانًا تفوز وأحيانًا تخسر. المباراة كانت صعبة أمام خصم قوي، لكن الأهم الآن هو التعافي والتحضير الجيد للمباراة ."وأضاف القائد الفرنسي بنبرة تحمل مزيجًا من الواقعية والإصرار: "نحن نعرف حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا. الاتحاد فريق كبير وجماهيره لا ترضى إلا بالانتصارات، لذلك علينا أن نظهر وجهًا مختلفًا في المواجهات المقبلة."ويستعد الاتحاد لمواجهة النصر في ثمن نهائي كأس الملك يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة ، في مباراة مرتقبة قد تعيد للفريق الثقة بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة.وجاءت تصريحات بنزيمة في وقت يعيش فيه الاتحاد حالة من الضغوط بعد خسارته أمام أندية الرياض الثلاثة هذا الموسم، إذ خسر أمام النصر مرتين (في السوبر السعودي في هونغ كونغ، وفي الجولة الرابعة من الدوري)، قبل أن يتلقى الهزيمة الأخيرة على يد الهلال في الجولة السادسة.وبينما يطالب الجمهور بردّ فعل قوي من اللاعبين في المباريات القادمة، شدد بنزيمة على أن الطريق إلى الانتصارات يبدأ من "روح الفريق" قائلاً: ":علينا أن نتحمل المسؤولية كجماعة، لا كأفراد. الفريق القوي هو من يقاتل حتى في أسوأ الظروف."