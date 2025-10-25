Advertisement

رياضة

كونسيساو: هذا سبب تجاهلي لمصافحة إنزاغي

Lebanon 24
25-10-2025 | 09:00
ردّ المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الاتحاد السعودي، على الجدل الذي أثارته لقطة عدم مصافحته للإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، عقب نهاية كلاسيكو الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، والذي انتهى بفوز الهلال بهدفين نظيفين على ملعب الإنماء في جدة.
وشهدت المباراة تسجيل هدف أول للهلال عبر محمدو دومبيا بالخطأ في مرماه، قبل أن يعزز ماركوس ليوناردو التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 57، ليحسم الزعيم الكلاسيكو ويواصل انطلاقته القوية هذا الموسم.
وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة، سُئل كونسيساو عن سبب عدم مصافحته لإنزاغي، فأجاب قائلاً: "يجب أن يتم توجيه هذا السؤال إلى إنزاغي. نحن أصحاب الأرض، ولا أحمل أي ضغينة تجاهه. ربما يعود الأمر إلى أن نتائج المواجهات السابقة بيننا كانت في صالحي. هذه الأمور تحدث في كرة القدم، وسنلتقي كثيرًا في المستقبل، فاليوم هو غادر سعيدًا، وكما حدث سابقًا كنت أنا من غادر سعيدًا."
ويبدو أن المدرب البرتغالي أراد من خلال تصريحه وضع حدٍّ للتأويلات، خاصة بعد أن ربطت بعض الجماهير اللقطة بتوتر بين المدربين منذ أيام المنافسة الأوروبية، إذ سبق لهما أن التقيا ست مرات حين كان إنزاغي مدربًا لإنتر ميلان وكونسيساو على رأس الجهاز الفني لبورتو وميلان في مراحل مختلفة من مسيرته.

وعن مجريات المباراة، أوضح كونسيساو: "كنا مسيطرين بشكل كامل حتى الدقيقة 60، وبعد الهدف الثاني تأثرنا بالنتيجة. ركزنا على الكرات الثابتة لأننا نعرف أن الهلال قوي جدًا في هذا الجانب. الجانب اللياقي مهم بالنسبة لي، ولا أقبل أن تهبط روح الفريق لأي سبب كان. الرغبة والعمل عنصران أساسيان في فلسفتي."
وأضاف المدرب: "حضرت إلى الاتحاد من أجل بناء فريق مقاتل يملك شخصية قوية داخل الملعب. لا أريد فريقًا يستسلم بعد تلقي هدف، بل أريد لاعبين يردّون في الملعب بنفس القوة."
ورغم الخسارة، أكد كونسيساو ثقته في لاعبيه، مشددًا على أن الفريق قادر على العودة سريعًا إلى الانتصارات إذا استعاد توازنه الذهني والبدني قبل مواجهة النصر في كأس الملك.
وفي المقابل، سيخوض الهلال مباراته المقبلة أمام الشباب في الجولة السابعة من الدوري، ساعيًا لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية وتوسيع الفارق في الصدارة.
 
(إرم نيوز)
 
