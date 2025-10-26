في "البرنابيو".. هل يُغلق ريال مدريد سقف ملعبه أمام برشلونة؟

Advertisement

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم الكلاسيكو الناري بين وبرشلونة، مساء اليوم الأحد، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.وبحسب صحيفة "آس" ، يتجه إلى إغلاق سقف ملعب البرنابيو القابل للطي خلال المباراة، كما جرت العادة في المواجهات الكبرى، لخلق أجواء جماهيرية صاخبة وهيبة إضافية للفريق المستضيف. ورغم عدم صدور إعلان رسمي بعد، فإن القرار عادة يُتخذ في يوم المباراة أو عشيتها، ومن المرجح أن يُلعب الكلاسيكو تحت سقف مغلق وأجواء مثالية.وتنص لوائح الدوري الإسباني على أن للفريق المستضيف الحق في تحديد ما إذا كان السقف مفتوحًا أو مغلقًا، بشرط عدم تغييره بعد انطلاق المباراة. أما في ، فيتخذ القرار (يويفا) بالتشاور مع حكم اللقاء.ويُبقي ريال مدريد سقف البرنابيو مغلقًا في معظم مبارياته، باستثناء الأيام شديدة الحرارة، لتجنّب ما يُعرف بتأثير "الساونا" الناتج عن احتباس الحرارة داخل المدرجات، كما حدث في مباراة سابقة أمام مارسيليا.ويعتبر النادي أن إغلاق السقف يمنح ميزة مزدوجة: مناخ مريح للجماهير واللاعبين، وتعزيز للأجواء الحماسية داخل الملعب بفضل تضاعف الصدى الصوتي لهتافات الجماهير، ما يجعل من أجواء الكلاسيكو في البرنابيو تجربة كروية لا تُنسى.