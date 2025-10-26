Advertisement

رياضة

في "البرنابيو".. هل يُغلق ريال مدريد سقف ملعبه أمام برشلونة؟

Lebanon 24
26-10-2025 | 05:53
A-
A+
Doc-P-1434166-638970765379267234.webp
Doc-P-1434166-638970765379267234.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يترقب عشاق كرة القدم حول العالم الكلاسيكو الناري بين ريال مدريد وبرشلونة، مساء اليوم الأحد، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.
Advertisement

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، يتجه ريال مدريد إلى إغلاق سقف ملعب البرنابيو القابل للطي خلال المباراة، كما جرت العادة في المواجهات الكبرى، لخلق أجواء جماهيرية صاخبة وهيبة إضافية للفريق المستضيف. ورغم عدم صدور إعلان رسمي بعد، فإن القرار عادة يُتخذ في يوم المباراة أو عشيتها، ومن المرجح أن يُلعب الكلاسيكو تحت سقف مغلق وأجواء مثالية.

وتنص لوائح الدوري الإسباني على أن للفريق المستضيف الحق في تحديد ما إذا كان السقف مفتوحًا أو مغلقًا، بشرط عدم تغييره بعد انطلاق المباراة. أما في دوري أبطال أوروبا، فيتخذ القرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بالتشاور مع حكم اللقاء.

ويُبقي ريال مدريد سقف البرنابيو مغلقًا في معظم مبارياته، باستثناء الأيام شديدة الحرارة، لتجنّب ما يُعرف بتأثير "الساونا" الناتج عن احتباس الحرارة داخل المدرجات، كما حدث في مباراة سابقة أمام مارسيليا.

ويعتبر النادي أن إغلاق السقف يمنح ميزة مزدوجة: مناخ مريح للجماهير واللاعبين، وتعزيز للأجواء الحماسية داخل الملعب بفضل تضاعف الصدى الصوتي لهتافات الجماهير، ما يجعل من أجواء الكلاسيكو في البرنابيو تجربة كروية لا تُنسى.
مواضيع ذات صلة
آبل وريال مدريد يختبران "البرنابيو اللامتناهي"
lebanon 24
26/10/2025 22:07:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"كلاسيكو الأحد": "ريال مدريد" و"برشلونة" في صراع الصدارة التاريخي
lebanon 24
26/10/2025 22:07:47 Lebanon 24 Lebanon 24
برشلونة يقلب الطاولة على أوفييدو ويواصل مطاردة ريال مدريد
lebanon 24
26/10/2025 22:07:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"بنفيكا" يُجهّز عرضاً كبيراً لضمّ دياز من "ريال مدريد"
lebanon 24
26/10/2025 22:07:47 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

الاتحاد الأوروبي

لكرة القدم

الإسبانية

الأوروبي

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:30 | 2025-10-26
13:31 | 2025-10-26
13:05 | 2025-10-26
12:40 | 2025-10-26
12:30 | 2025-10-26
11:53 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24