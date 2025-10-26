Advertisement

تنطلق اليوم الأحد أول مواجهة "كلاسيكو" هذا الموسم بين " " و" " ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، على أرض ملعب "سانتياغو برنابيو". المباراة تحمل أهمية قصوى في صراع الصدارة، إذ يتصدّر " " الترتيب برصيد 24 نقطة، متفوّقًا بفارق نقطتين على حامل اللقب "البرسا"، الذي يملك 22 نقطة. تاريخيًا، تظل مواجهة "الملكي" و"الكتالوني" من أكثر المباريات ترقبًا على مستوى العالم، حيث يُظهر "الريال" تفوّقًا نسبيًا على أرضه في ، بفوزه بـ59 مباراة من أصل 102 "كلاسيكو" استضافها، في مقابل 24 خسارة و19 تعادلًا، رغم تفوّق "برشلونة" في عدّة مواجهات كبرى الموسم الماضي، بما فيها الفوز 4-0 في الدوري ونهائي كأس السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا. هذه الأرقام تعكس تقارب القوى بين الغريمين، وتضع المباراة الحالية في سياق تاريخي يحمل الإثارة والتحدّي لكل طرف.على الصعيد الفني، يشهد "كلاسيكو الأحد" أول ظهور لـ "ريال مدريد" تحت قيادة المدرّب الشاب ألونسو، الذي يخوض القمّة هذه المرّة من مقعد القيادة بعد تجربة طويلة كلاعب سابق. سيستفيد ألونسو من عودة أربعة لاعبين أساسيين بعد تعافيهم من الإصابات، وهم داني كارفاخال، ترنت ألكسندر أرنولد، دين هويسين، وداني سيبايوس، إلى جانب جاهزية راؤول أسينسيو.وفي المقابل، لا يزال الفريق يفتقد لخدمات أنطونيو روديغر ودافيد ألابا، فيما سيخوض خمسة لاعبين تجربة "الكلاسيكو" لأول مرّة، أبرزهم أرنولد، هويسين، غونزالو غارسيا، فرانكو ماستانتونو، وألفارو كاريراس، ما يضيف عنصر الشباب والحماس للمواجهة.وتضمّ قائمة "الأبيض" 24 لاعبًا، بينهم حرّاس المرمى تيبو كورتوا، أندريه لونين، وسيرخيو ميستري، بينما يضمّ خط الهجوم مزيجًا متوازنًا من الخبرة واللمسة الشبابية مع فينيسيوس جونيور، إندريك، كيليان مبابي، رودريغو، غونزالو غارسيا، إبراهيم دياز وفرانكو ماستانتونو، ما يعزز طموحات الفريق في هذه المواجهة الحاسمة.أما "برشلونة"، فسيخوض المباراة بقيادة المدرّب الألماني ماركوس سورغ، الذي حلّ مكان هانز بعد إيقاف الأخير في الجولة الماضية. ويمتلك سورغ مسيرة تدريبية طويلة تضمنت تجربة ناجحة مع منتخب تحت 17 عامًا، وسيعمل على استثمار خبرته في تطبيق الضغط العالي والتكتيك الجماعي.ويعاني "برشلونة" من قائمة طويلة من الغيابات، أبرزها رافينيا دياز، والحارس الأساسي تير شتيغن، ولاعبي الوسط غافي وداني أولمو، والمهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، بينما يعود المدافع جول كوندي بعد تعافيه.وضمّت قائمة الفريق 22 لاعبًا، من بينهم ماركوس راشفورد، فيران توريس، لامين يامال، روني بردغجي، توني فرنانديز، درو فيرنانديز، مارك بيرنال، وألفريد جوفري. كذلك سيخوض ستة لاعبين تجربة "الكلاسيكو" لأول مرّة، أبرزهم راشفورد الذي قدّم بداية قوية مع الفريق الكتالوني.تكتيكيًا، تعد مباراة اليوم اختبارًا حقيقيًا لضغط الفريقين العالي في الثلث الأخير من الملعب، مع إمكانية خلق شوارع خلفية نتيجة تقدّم لاعبي الوسط والدفاع. مواجهة بين لامين يامال وألفارو كاريراس قد تتحوّل إلى مباراة داخل المباراة، حيث تجمع بين مهارة المراوغة والسرعة من جهة، وصلابة الدفاع من جهة أخرى. أما الكرات الركنية، فقد تطوّرت أنماط تنفيذها لدى "البلوغرانا" تحت قيادة فليك، بينما حسّن "ريال مدريد" نسبة الأهداف المتوقعة من الركلات الثابتة مع ألونسو، لكن يبقى الضعف الدفاعي أمامها مشكلة مشتركة.وبينما يدخل "الكلاسيكو" هذه النسخة بعد صيف انتقالات نشط، مع تعزيز الفريقين لصفوفهما بلاعبين جددا، يبقى التاريخ حاضرًا في الذاكرة: الموسم الماضي شهد تفوقًا "كتالونيًا" بأربعة انتصارات، ولكن "الملكي" يدخل هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة انتصاراته في الدوري، ورغبة قويّة في استعادة الهيمنة على "الكلاسيكو" على أرضه.في الختام، يحمل "كلاسيكو الأحد" أكثر من مجرّد ثلاث نقاط؛ إنه اختبار للمدربين، ومنصة لإبراز النجوم الجدد، ومعركة تكتيكية بين ضغوط متقدّمة وخطوط دفاعية محصّنة، بين تاريخ عريق وطموح حديث. ومن المنتظر أن يشهد ملعب "سانتياغو برنابيو" مباراة ستخلّد في ذاكرة الجماهير، تجمع بين الإثارة، المنافسة، والحسابات المعقدة لكل كرة تُلعب، حيث سيحاول "ريال مدريد" الحفاظ على الصدارة، بينما يسعى "برشلونة" لاستعادتها، في واحدة من أعظم مباريات كرة القدم الحديثة.