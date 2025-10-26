Advertisement

رياضة

بورنموث يطير إلى الوصافة… وبيرنلي يخطف انتصارًا قاتلًا خارج الديار

Lebanon 24
26-10-2025 | 17:25
واصل بورنموث موسمه المميز بفوز مستحق على ضيفه نوتنغهام فورست 2-0، صاعدًا إلى وصافة الترتيب.
تقدّم فريق الجنوب بعد منتصف الشوط الأول بقليل بهدف ماركوس تافيرنيير من ركلة ركنية نفّذها مباشرة إلى الشباك، قبل أن يضاعف إيلي جونيور كروبي النتيجة في الدقيقة 40، ليحصد بورنموث انتصاره الخامس هذا الموسم ويواصل ضغطه على المتصدر آرسنال.

وفي الجولة نفسها، عاد بيرنلي بفوز ثمين من ميدان وولفرهامبتون 3-2.
 
زيان فليمينغ افتتح التسجيل للضيوف عند الدقيقة 14 ثم أضاف الثاني في الدقيقة 30، لكن الوولفز قلّصوا عبر يورغن ستراند لارسن من علامة الجزاء (42) قبل أن يدرك مارشال مونيتسي التعادل لأصحاب الأرض في الثواني الأخيرة من الشوط الأول. وبينما بدا اللقاء في طريقه للتعادل، خطف لايل فوستر هدف الحسم لبيرنلي في الدقائق الأخيرة، ليوقّع الفريق انتصاره الثاني تواليًا والثالث هذا الموسم.
