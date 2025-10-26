بورنموث يطير إلى الوصافة… وبيرنلي يخطف انتصارًا قاتلًا خارج الديار

واصل بورنموث موسمه المميز بفوز مستحق على ضيفه 2-0، صاعدًا إلى وصافة الترتيب.

تقدّم فريق الجنوب بعد منتصف الشوط الأول بقليل بهدف ماركوس تافيرنيير من ركلة ركنية نفّذها مباشرة إلى الشباك، قبل أن يضاعف كروبي النتيجة في الدقيقة 40، ليحصد بورنموث انتصاره الخامس هذا الموسم ويواصل ضغطه على المتصدر .



وفي الجولة نفسها، عاد بيرنلي بفوز ثمين من ميدان وولفرهامبتون 3-2.

فليمينغ افتتح التسجيل للضيوف عند الدقيقة 14 ثم أضاف الثاني في الدقيقة 30، لكن الوولفز قلّصوا عبر يورغن ستراند لارسن من علامة الجزاء (42) قبل أن يدرك مارشال مونيتسي التعادل لأصحاب الأرض في الثواني الأخيرة من الشوط الأول. وبينما بدا اللقاء في طريقه للتعادل، خطف لايل هدف الحسم لبيرنلي في الدقائق الأخيرة، ليوقّع الفريق انتصاره الثاني تواليًا والثالث هذا الموسم.