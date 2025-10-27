فضيحة تهز كرة القدم.. 152 حكمًا متورطون في المراهنات!

Advertisement

أعلن اليوم الاثنين، عن فتح تحقيق شامل بشأن الحكام بعد اكتشاف تورط 152 حكمًا في المراهنات على المباريات، بينهم سبعة من حكام المستوى الأول و15 من مساعديهم.وأوضح البيان الرسمي للاتحاد أن 371 حكمًا من أصل 571 يديرون مباريات الدوريات المحترفة يمتلكون حسابات مراهنات، حيث راهن أحد الحكام على 18 ألفًا و227 مباراة، فيما راهن عشرة حكام على أكثر من عشرة آلاف مباراة، و42 حكمًا على أكثر من ألف مباراة.وقال إبراهيم حاجي إن اللجنة التأديبية ستبدأ الإجراءات اللازمة فورًا، وستصدر إحالات وعقوبات مناسبة قريبًا، مؤكدًا أن المشاركة في المراهنات ممنوعة على الحكام في .