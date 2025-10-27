Advertisement

رياضة

فضيحة تهز كرة القدم.. 152 حكمًا متورطون في المراهنات!

Lebanon 24
27-10-2025 | 10:19
A-
A+
Doc-P-1434702-638971789379120841.webp
Doc-P-1434702-638971789379120841.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم اليوم الاثنين، عن فتح تحقيق شامل بشأن الحكام بعد اكتشاف تورط 152 حكمًا في المراهنات على المباريات، بينهم سبعة من حكام المستوى الأول و15 من مساعديهم.
Advertisement

وأوضح البيان الرسمي للاتحاد أن 371 حكمًا من أصل 571 يديرون مباريات الدوريات المحترفة يمتلكون حسابات مراهنات، حيث راهن أحد الحكام على 18 ألفًا و227 مباراة، فيما راهن عشرة حكام على أكثر من عشرة آلاف مباراة، و42 حكمًا على أكثر من ألف مباراة.

وقال رئيس الاتحاد إبراهيم حاجي عثمان أوغلو إن اللجنة التأديبية ستبدأ الإجراءات اللازمة فورًا، وستصدر إحالات وعقوبات مناسبة قريبًا، مؤكدًا أن المشاركة في المراهنات ممنوعة على الحكام في تركيا.
مواضيع ذات صلة
بينهم لاعب ومدرب.. فضيحة مراهنات تهز الـ"NBA"
lebanon 24
27/10/2025 22:24:46 Lebanon 24 Lebanon 24
صحة غزة: ارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 457 شهيدا بينهم 152 طفلا
lebanon 24
27/10/2025 22:24:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن إدارة الإسعاف في تايوان: 152 شخصا في عداد المفقودين شرقي البلاد بسبب إعصار راغاسا
lebanon 24
27/10/2025 22:24:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. فضيحة تهز أهم مطعم بيتزا
lebanon 24
27/10/2025 22:24:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد التركي

رئيس الاتحاد

عثمان أوغلو

لكرة القدم

كرة القدم

التركي

تركيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:00 | 2025-10-27
11:44 | 2025-10-27
08:38 | 2025-10-27
06:35 | 2025-10-27
05:25 | 2025-10-27
03:22 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24