23
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
فضيحة تهز كرة القدم.. 152 حكمًا متورطون في المراهنات!
Lebanon 24
27-10-2025
|
10:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
الاتحاد التركي لكرة القدم
اليوم الاثنين، عن فتح تحقيق شامل بشأن الحكام بعد اكتشاف تورط 152 حكمًا في المراهنات على المباريات، بينهم سبعة من حكام المستوى الأول و15 من مساعديهم.
Advertisement
وأوضح البيان الرسمي للاتحاد أن 371 حكمًا من أصل 571 يديرون مباريات الدوريات المحترفة يمتلكون حسابات مراهنات، حيث راهن أحد الحكام على 18 ألفًا و227 مباراة، فيما راهن عشرة حكام على أكثر من عشرة آلاف مباراة، و42 حكمًا على أكثر من ألف مباراة.
وقال
رئيس الاتحاد
إبراهيم حاجي
عثمان أوغلو
إن اللجنة التأديبية ستبدأ الإجراءات اللازمة فورًا، وستصدر إحالات وعقوبات مناسبة قريبًا، مؤكدًا أن المشاركة في المراهنات ممنوعة على الحكام في
تركيا
.
مواضيع ذات صلة
بينهم لاعب ومدرب.. فضيحة مراهنات تهز الـ"NBA"
Lebanon 24
بينهم لاعب ومدرب.. فضيحة مراهنات تهز الـ"NBA"
27/10/2025 22:24:46
27/10/2025 22:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة غزة: ارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 457 شهيدا بينهم 152 طفلا
Lebanon 24
صحة غزة: ارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 457 شهيدا بينهم 152 طفلا
27/10/2025 22:24:46
27/10/2025 22:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن إدارة الإسعاف في تايوان: 152 شخصا في عداد المفقودين شرقي البلاد بسبب إعصار راغاسا
Lebanon 24
رويترز عن إدارة الإسعاف في تايوان: 152 شخصا في عداد المفقودين شرقي البلاد بسبب إعصار راغاسا
27/10/2025 22:24:46
27/10/2025 22:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. فضيحة تهز أهم مطعم بيتزا
Lebanon 24
بالصورة.. فضيحة تهز أهم مطعم بيتزا
27/10/2025 22:24:46
27/10/2025 22:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد التركي
رئيس الاتحاد
عثمان أوغلو
لكرة القدم
كرة القدم
التركي
تركيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
مصر تؤجل جميع مسابقاتها الرياضية.. ما السبب؟
Lebanon 24
مصر تؤجل جميع مسابقاتها الرياضية.. ما السبب؟
15:00 | 2025-10-27
27/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 هزائم متتالية.. يوفنتوس يعلن إقالة إيغور تودور
Lebanon 24
بعد 3 هزائم متتالية.. يوفنتوس يعلن إقالة إيغور تودور
11:44 | 2025-10-27
27/10/2025 11:44:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤلم جدًا.. متسابق للدراجات النارية يتعرض لحادث مروّع!
Lebanon 24
فيديو مؤلم جدًا.. متسابق للدراجات النارية يتعرض لحادث مروّع!
08:38 | 2025-10-27
27/10/2025 08:38:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"أسطورة النادي"... وفاة حارس مرمى "فالنسيا" السابق خوسيه مانويل أوتشوتورينا
Lebanon 24
"أسطورة النادي"... وفاة حارس مرمى "فالنسيا" السابق خوسيه مانويل أوتشوتورينا
06:35 | 2025-10-27
27/10/2025 06:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
والد لامين يامال يتوعد بـ"الرد".. بعدما طارد لاعبو ريال مدريد نجله
Lebanon 24
والد لامين يامال يتوعد بـ"الرد".. بعدما طارد لاعبو ريال مدريد نجله
05:25 | 2025-10-27
27/10/2025 05:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
00:40 | 2025-10-27
27/10/2025 12:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
10:25 | 2025-10-27
27/10/2025 10:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
02:59 | 2025-10-27
27/10/2025 02:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
09:04 | 2025-10-27
27/10/2025 09:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
يقطنه مسؤول... سيّدة تلقّت إتّصالاً بضرورة إخلاء مبنى في وادي الزينة
Lebanon 24
يقطنه مسؤول... سيّدة تلقّت إتّصالاً بضرورة إخلاء مبنى في وادي الزينة
10:05 | 2025-10-27
27/10/2025 10:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:00 | 2025-10-27
مصر تؤجل جميع مسابقاتها الرياضية.. ما السبب؟
11:44 | 2025-10-27
بعد 3 هزائم متتالية.. يوفنتوس يعلن إقالة إيغور تودور
08:38 | 2025-10-27
فيديو مؤلم جدًا.. متسابق للدراجات النارية يتعرض لحادث مروّع!
06:35 | 2025-10-27
"أسطورة النادي"... وفاة حارس مرمى "فالنسيا" السابق خوسيه مانويل أوتشوتورينا
05:25 | 2025-10-27
والد لامين يامال يتوعد بـ"الرد".. بعدما طارد لاعبو ريال مدريد نجله
03:22 | 2025-10-27
بعد خسارة الكلاسيكو.. إعلام برشلونة يهاجم لامين يامال
فيديو
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
27/10/2025 22:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
27/10/2025 22:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
27/10/2025 22:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24