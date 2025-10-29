Advertisement

قلق داخل برشلونة.. هذا ما فعله لامين يامال

Lebanon 24
29-10-2025 | 03:03
Doc-P-1435354-638973220209605826.jpg
Doc-P-1435354-638973220209605826.jpg photos 0
أكدت وسائل إعلام إسبانية أنه تشهد أجواء نادي برشلونة حالة من القلق الداخلي ومخاوف بين عدد من لاعبي الفريق بشأن سلوك وذهنية النجم الصاعد لامين يامال، الذي يُعد أحد أبرز المواهب الكروية في جيله.
نقل موقع Transfer News Live على إكس عن صحيفة El Nacional أن بعض زملاء اللاعب في غرفة الملابس بدأوا يعبرون عن قلقهم من أن المهاجم الشاب قد لا يتلقى التوجيه الكافي خارج الملعب، وهو ما قد يؤثر على مسيرته في المستقبل القريب إذا لم يتم التعامل مع الأمر بحكمة.
وتشير الأنباء إلى أن الجهاز الفني بقيادة هانسي فليك يراقب الموقف عن قرب، مع حرص خاص على حماية اللاعب من الضغوط المتزايدة التي تصاحب تطوره السريع.

ووفقاً لمصادر داخلية، فإن عدداً من اللاعبين الكبار في الفريق حاولوا تقديم النصح له في أكثر من مناسبة، معتبرين أن التعامل مع الأضواء والإشادة المبالغ فيها من وسائل الإعلام قد يدفعه إلى مسار غير متزن إذا لم يجد الإرشاد المناسب.

من جانبها إدارة برشلونة تدرك حساسية الوضع، خصوصاً أن النادي يرى في يامال مشروع نجم عالمي قادر على قيادة الجيل الجديد من الفريق، بعد سنوات من الاعتماد على أسماء مثل ميسي وإنييستا وبوسكيتس، لذلك، يعمل النادي على وضع خطة متكاملة لدعم اللاعب نفسياً وفنياً، تشمل إشرافاً تربوياً وإرشاداً شخصياً، إلى جانب تقليل الأنشطة الإعلامية والتركيز على استقراره داخل بيئة الفريق.

لامين يامال، الذي لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره، يعيش فترة متناقضة بين التألق الفني داخل الملعب والتحديات الشخصية خارجه. فقد خطف الأنظار منذ الموسم الماضي بأدائه اللافت في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، إلا أن بعض المقربين من النادي أكدوا أن تصرفاته في التدريبات وأسلوب تفاعله مع زملائه لا يعكسان دائماً مستوى النضج المطلوب للاعب في هذا الحجم من النجومية.

واختتمت الصحيفة: "يؤكد مراقبون أن التحدي الحقيقي أمام يامال لا يتعلق بالموهبة، بل بالقدرة على التعامل مع الشهرة والنضج الذهني في سن مبكرة، إذ بينما يراه كثيرون مستقبل برشلونة والكرة الإسبانية، تبرز الحاجة الآن إلى حماية هذا المستقبل من الانجراف خلف الأضواء، حتى يتمكن اللاعب من التحول من موهبة استثنائية إلى قائد حقيقي في السنوات المقبلة".
