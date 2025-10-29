إنذار نهائي من ريال مدريد إلى فينيسيوس.. اليكم السبب



Advertisement

قال موقع fichajes إن "الثقة التي كانت تجمع اللاعب بمدربه الجديد قد تلاشت تماماً، بعدما شعر فينيسيوس بأنه لم يعد يحظى بالمكانة التي اعتادها داخل التشكيلة الأساسية للفريق". أكدت وسائل إعلام إسبانية أن أروقة تعيش حالة من التوتر المتصاعد بين فينيسيوس والمدرب الإسباني ألونسو، وسط مؤشرات على تدهور العلاقة بين الطرفين إلى درجة القطيعة.قال موقع fichajes إن "الثقة التي كانت تجمع اللاعب بمدربه الجديد قد تلاشت تماماً، بعدما شعر فينيسيوس بأنه لم يعد يحظى بالمكانة التي اعتادها داخل التشكيلة الأساسية للفريق".

وأوضح "التواصل بين فينيسيوس وألونسو توقف منذ أسابيع، بعد سلسلة من الخلافات الفنية التي ظهرت خلال التدريبات والمباريات الأخيرة، ويُعتقد أن النجم البرازيلي عبّر عن استيائه لوكيل أعماله، مؤكداً أنه لن يقبل الاستمرار في النادي إذا لم يتم اعتباره لاعباً أساسياً غير قابل للمساس، وهو ما يُعد تحذيراً واضحاً لإدارة قبل الدخول في مفاوضات تجديد عقده".



في المقابل، أفادت مصادر داخل النادي بأن الإدارة أبلغت فينيسيوس بضرورة توقيع عقد جديد في أقرب وقت، أو مواجهة تقليص كبير في عدد دقائق اللعب خلال المرحلة المقبلة، وهي رسالة فُهمت على نطاق واسع بأنها "إنذار رسمي" ونهائي من النادي للاعب الذي ينتهي عقده في عام 2027. كما حذّرته الإدارة من تكرار تصرفاته الانفعالية التي صدرت خلال مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام ، معتبرة أن مثل هذه التصرفات لا تليق بقائد هجومي في ريال مدريد.



وواصل الموقع "هذا الوضع المعقد يضع الطرفين أمام مفترق طرق حقيقي، في الوقت الذي يسعى ألونسو إلى فرض الانضباط الفني والتكتيكي داخل غرفة الملابس".



واختتم "يرى فينيسيوس أن مكانته ونجوميته تستحق مساحة أكبر من الثقة والحرية، بينما إذا لم يتم احتواء الأزمة سريعاً، فقد تكون الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل أحد أبرز نجوم النادي الملكي خلال السنوات الأخيرة، إذ باتت إمكانية رحيله المبكر عن برنابيو مطروحة أكثر من أي وقت مضى".