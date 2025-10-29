26
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
24
o
بعلبك
12
o
بشري
21
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
صاحب أطول مباراة في تاريخ التنس يعلن اعتزاله
Lebanon 24
29-10-2025
|
05:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أسدل الفرنسي نيكولا ماهو الستار على مسيرته في تنس المحترفين، بعد هزيمته في منافسات الزوجي ببطولة
باريس
للأساتذة.
Advertisement
وفاز ماهو (43 عاما) بخمسة ألقاب للزوجي في
البطولات الأربع
الكبرى خلال مسيرته التي امتدت 25 عاما، لكنه اشتهر بخسارته أطول مباراة تنس للمحترفين في التاريخ أمام الأميركي جون إيسنر في
ويمبلدون
عام 2010.
واستغرقت المباراة 11 ساعة و5 دقائق، وجرت على مدار 3 أيام، وكانت المجموعة الأخيرة وحدها، 8 ساعات و11 دقيقة، طويلة بما يكفي لتحطيم الرقم القياسي السابق لأطول مباراة.
وودع ماهو الرياضة على أرضه مع زميله غريغور ديميتروف، الثلاثاء، بعدما خسر بنتيجة 6-4 و5-7 و10-4 أمام أوغو نيس وإدوار روجيه فاسلين.
وقال ماهو وهو يغالب الدموع بعد المباراة: "كان الفوز بألقاب في البطولات الأربع الكبرى من أعظم اللحظات في مسيرتي".
وأضاف: "ستبقى في الذاكرة ما حييت. بعيدا عن الألقاب والجوائز التي حصلت عليها، استمتعت بالمشوار لتحقيق هذه الانتصارات كل الشكوك التي ساورتني خلال مشواري والأخطاء التي ارتكبتها هي في النهاية التي صنعت هذه المسيرة الطويلة وزادتها ثراء".
وردا على سؤال حول مباراته التي حقق فيها رقما قياسيا مع إيسنر، قال ماهو: "أستمتع الآن بالحديث عن تلك المباراة لأنها كانت تجربة مجنونة. جلبت لي الكثير من الشهرة".
مواضيع ذات صلة
هذا الرجل هو صاحب أطول إسم في العالم.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
هذا الرجل هو صاحب أطول إسم في العالم.. إليكم التفاصيل
29/10/2025 13:36:12
29/10/2025 13:36:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قصته مؤثرة.. من هو صاحب ركلة بداية مباراة ريال مدريد وإسبانيول؟ (فيديو وصور)
Lebanon 24
قصته مؤثرة.. من هو صاحب ركلة بداية مباراة ريال مدريد وإسبانيول؟ (فيديو وصور)
29/10/2025 13:36:12
29/10/2025 13:36:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رينارد عن مواجهة العراق: أهم مباراة في تاريخي
Lebanon 24
رينارد عن مواجهة العراق: أهم مباراة في تاريخي
29/10/2025 13:36:12
29/10/2025 13:36:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريا الحشاش: نجمة التنس اللبنانية تتألق في دبي تحت 14 سنة
Lebanon 24
ماريا الحشاش: نجمة التنس اللبنانية تتألق في دبي تحت 14 سنة
29/10/2025 13:36:12
29/10/2025 13:36:12
Lebanon 24
Lebanon 24
البطولات الأربع
ويمبلدون
الرياض
الطويل
باريس
سي ال
رياض
كولا
قد يعجبك أيضاً
إنذار نهائي من ريال مدريد إلى فينيسيوس.. اليكم السبب
Lebanon 24
إنذار نهائي من ريال مدريد إلى فينيسيوس.. اليكم السبب
05:17 | 2025-10-29
29/10/2025 05:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قلق داخل برشلونة.. هذا ما فعله لامين يامال
Lebanon 24
قلق داخل برشلونة.. هذا ما فعله لامين يامال
03:03 | 2025-10-29
29/10/2025 03:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خسارة النصر أمام الاتحاد.. رونالدو يواصل أرقامه الكارثية
Lebanon 24
بعد خسارة النصر أمام الاتحاد.. رونالدو يواصل أرقامه الكارثية
01:58 | 2025-10-29
29/10/2025 01:58:32
Lebanon 24
Lebanon 24
جدل بعد تغريدة الاتحاد عن رونالدو: "يلا مع السلامة" (صور)
Lebanon 24
جدل بعد تغريدة الاتحاد عن رونالدو: "يلا مع السلامة" (صور)
00:00 | 2025-10-29
29/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كشف أسباب تخطي الاتحاد للنصر.. بنزيما: لم يكن الفوز سهلاً
Lebanon 24
كشف أسباب تخطي الاتحاد للنصر.. بنزيما: لم يكن الفوز سهلاً
17:56 | 2025-10-28
28/10/2025 05:56:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر المعلومات... ما جديد قضية إختفاء أوستن تايس؟
Lebanon 24
آخر المعلومات... ما جديد قضية إختفاء أوستن تايس؟
09:00 | 2025-10-28
28/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثغرة" داخل "حزب الله".. ماذا كشفت آخر الاغتيالات؟
Lebanon 24
"ثغرة" داخل "حزب الله".. ماذا كشفت آخر الاغتيالات؟
12:30 | 2025-10-28
28/10/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. هكذا حاولت أميركا اختطاف رئيس فنزويلا من الجو!
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. هكذا حاولت أميركا اختطاف رئيس فنزويلا من الجو!
15:00 | 2025-10-28
28/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار على طريق عام صوفر وسقوط قتلى!
Lebanon 24
إطلاق نار على طريق عام صوفر وسقوط قتلى!
15:48 | 2025-10-28
28/10/2025 03:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو متداول لحادثة في مدرسة بطرابلس… هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو متداول لحادثة في مدرسة بطرابلس… هذه حقيقته
14:32 | 2025-10-28
28/10/2025 02:32:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:17 | 2025-10-29
إنذار نهائي من ريال مدريد إلى فينيسيوس.. اليكم السبب
03:03 | 2025-10-29
قلق داخل برشلونة.. هذا ما فعله لامين يامال
01:58 | 2025-10-29
بعد خسارة النصر أمام الاتحاد.. رونالدو يواصل أرقامه الكارثية
00:00 | 2025-10-29
جدل بعد تغريدة الاتحاد عن رونالدو: "يلا مع السلامة" (صور)
17:56 | 2025-10-28
كشف أسباب تخطي الاتحاد للنصر.. بنزيما: لم يكن الفوز سهلاً
16:56 | 2025-10-28
الاتحاد يطرد النصر ويتأهل لرباعية كأس الملك
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
29/10/2025 13:36:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
29/10/2025 13:36:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
29/10/2025 13:36:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24