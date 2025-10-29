Advertisement

رياضة

صاحب أطول مباراة في تاريخ التنس يعلن اعتزاله

Lebanon 24
29-10-2025 | 05:11
A-
A+
Doc-P-1435430-638973333469413198.webp
Doc-P-1435430-638973333469413198.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أسدل الفرنسي نيكولا ماهو الستار على مسيرته في تنس المحترفين، بعد هزيمته في منافسات الزوجي ببطولة باريس للأساتذة.
Advertisement
وفاز ماهو (43 عاما) بخمسة ألقاب للزوجي في البطولات الأربع الكبرى خلال مسيرته التي امتدت 25 عاما، لكنه اشتهر بخسارته أطول مباراة تنس للمحترفين في التاريخ أمام الأميركي جون إيسنر في ويمبلدون عام 2010.

واستغرقت المباراة 11 ساعة و5 دقائق، وجرت على مدار 3 أيام، وكانت المجموعة الأخيرة وحدها، 8 ساعات و11 دقيقة، طويلة بما يكفي لتحطيم الرقم القياسي السابق لأطول مباراة.
وودع ماهو الرياضة على أرضه مع زميله غريغور ديميتروف، الثلاثاء، بعدما خسر بنتيجة 6-4 و5-7 و10-4 أمام أوغو نيس وإدوار روجيه فاسلين.

وقال ماهو وهو يغالب الدموع بعد المباراة: "كان الفوز بألقاب في البطولات الأربع الكبرى من أعظم اللحظات في مسيرتي".

وأضاف: "ستبقى في الذاكرة ما حييت. بعيدا عن الألقاب والجوائز التي حصلت عليها، استمتعت بالمشوار لتحقيق هذه الانتصارات كل الشكوك التي ساورتني خلال مشواري والأخطاء التي ارتكبتها هي في النهاية التي صنعت هذه المسيرة الطويلة وزادتها ثراء".

وردا على سؤال حول مباراته التي حقق فيها رقما قياسيا مع إيسنر، قال ماهو: "أستمتع الآن بالحديث عن تلك المباراة لأنها كانت تجربة مجنونة. جلبت لي الكثير من الشهرة".
مواضيع ذات صلة
هذا الرجل هو صاحب أطول إسم في العالم.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
29/10/2025 13:36:12 Lebanon 24 Lebanon 24
قصته مؤثرة.. من هو صاحب ركلة بداية مباراة ريال مدريد وإسبانيول؟ (فيديو وصور)
lebanon 24
29/10/2025 13:36:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رينارد عن مواجهة العراق: أهم مباراة في تاريخي
lebanon 24
29/10/2025 13:36:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ماريا الحشاش: نجمة التنس اللبنانية تتألق في دبي تحت 14 سنة
lebanon 24
29/10/2025 13:36:12 Lebanon 24 Lebanon 24

البطولات الأربع

ويمبلدون

الرياض

الطويل

باريس

سي ال

رياض

كولا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:17 | 2025-10-29
03:03 | 2025-10-29
01:58 | 2025-10-29
00:00 | 2025-10-29
17:56 | 2025-10-28
16:56 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24