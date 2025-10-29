فضيحة جديدة تهز الـNBA.. القبض على نجم دالاس مافريكس في المطار

ذكرت صحيفة DLLS Sports الأميركية أن مافريكس في الأميركي للمحترفين NBA براندون ، تم توقيفه في مطار مدينة دالاس بولاية .

وبحسب التقرير، عثر موظفو الأمن في مواد مخدرة في أمتعة اللاعب، نحو 36 غراما من الماريغوانا أثناء التفتيش الروتيني، ما استدعى استدعاء الشرطة إلى المكان.



وألقي القبض على ويليامز فورا، فيما نفى اللاعب مسؤوليته عن وجود المخدرات، مشيرا إلى أن مدير أعماله هو من جهز الحقيبة قبل الرحلة.



وامتنع نادي دالاس مافريكس عن التعليق على الحادثة، كما لم يصدر أي تصريح رسمي من اللاعب أو ممثليه القانونيين حتى الآن. (روسيا اليوم)



