رياضة

فضيحة جديدة تهز الـNBA.. القبض على نجم دالاس مافريكس في المطار

Lebanon 24
29-10-2025 | 08:19
ذكرت صحيفة DLLS Sports الأميركية أن لاعب نادي دالاس مافريكس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين NBA براندون ويليامز، تم توقيفه في مطار مدينة دالاس بولاية تكساس.
وبحسب التقرير، عثر موظفو الأمن في المطار مواد مخدرة في أمتعة اللاعب، نحو 36 غراما من الماريغوانا أثناء التفتيش الروتيني، ما استدعى استدعاء الشرطة إلى المكان.

وألقي القبض على ويليامز فورا، فيما نفى اللاعب مسؤوليته عن وجود المخدرات، مشيرا إلى أن مدير أعماله هو من جهز الحقيبة قبل الرحلة.

وامتنع نادي دالاس مافريكس عن التعليق على الحادثة، كما لم يصدر أي تصريح رسمي من اللاعب أو ممثليه القانونيين حتى الآن. (روسيا اليوم) 


