ستة أشهر وغرامة… لاعب معروف إلى السجن

أصدرت بالقاهرة، اليوم الأربعاء، حكمًا بحبس اللاعب الدولي السابق "ميدو" مدة 6 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة السب والقذف في حق الحكم . كما ألزمته المحكمة بدفع تعويض قدره 10 آلاف جنيه للحكم المدعي.وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به الحكم محمود البنا، اتهم فيه ميدو بنشر عبارات مسيئة عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب إدارته تحكيميا لمباراتين شارك فيهما .المباراتان كانت الأولى بين الأهلي وزد في تشرين الثاني 2024، والثانية بين الأهلي وبيراميدز في كانون الثاني 2025، حيث انتقد ميدو أداء الحكم في كلا المباراتين، واصفًا إياه بعبارات حادة على حسابه في منصة "إكس".بعد انتهاء التحقيقات، أحالت نيابة شرق ميدو إلى المحكمة الاقتصادية، التي أصدرت حكمها اليوم وفق المواد القانونية المنظمة لجرائم السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي. (روسيا اليوم)