Advertisement
رياضة
عمره 15 سنة فقط.. شاهدوا سيارة نجل رونالدو الفارهة التي يملكها أيضا صلاح وميسي (صورة)
Lebanon 24
30-10-2025
|
11:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار كريستيانو جونيور، نجم الجيل الجديد من عائلة رونالدو، ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشره صورة لسيارته الجديدة من طراز "لامبورغيني أوروس"، في خطوة تذكر الجميع بأن موهبة العائلة لا تقتصر على ميدان
كرة القدم
فقط.
Advertisement
تتميز السيارة التي اختارها نجل النجم البرتغالي بتصميمها الجريء وأدائها الاستثنائي، حيث تضم محركاً ثماني الأسطوانات سعة 4.0 لتر مع نظام "توين تيربو"، تصل قوته إلى 650 حصاناً، مما يمكنها من الانطلاق من الصفر إلى 100 كم/س في 3.6 ثوانٍ فقط، والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 305 كم/س.
لا تقل روعة التصميم الداخلي للسيارة عن أدائها الخارجي، حيث تتميز بشاشة عرض ثلاثية ونظام صوتي متطور من "بانغ آند أولفسن"، إلى جانب مقاعد جلدية قابلة للتعديل بالكامل، في مزيج متكامل بين الرفاهية والتقنية المتطورة.
وللذواقة المتميزين مثل كريستيانو جونيور، تقدم "لامبورغيني" نسخة متطورة من الموديل تحمل اسم "Urus SE" هجينة، تصل قوتها إلى 800 حصان، وتتمتع بسرعة قصوى تبلغ 312 كم/س، مما يجعلها الأقوى في تاريخ سيارات الدفع الرباعي من الشركة
الإيطالية
.
كريستيانو جونيور هو النجل الأكبر للأسطورة البرتغالية رونالدو ويبلغ عمره 15 عاماً ويلعب في صفوف ناشئين النصر السعودي ومنتخب بلاده تحت 16 عاماً.
ومن اللاعبين الذين يمتلكون تلك السيارة هم، المصري محمد صلاح نجم ليفربول والنرويجي إيرلينغ هالاند من مانشستر سيتي والأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة
برشلونة
ونجم إنتر ميامي الأمريكي الحالي وآخرين. (عربي21)
