Advertisement

رياضة

عمره 15 سنة فقط.. شاهدوا سيارة نجل رونالدو الفارهة التي يملكها أيضا صلاح وميسي (صورة)

Lebanon 24
30-10-2025 | 11:18
A-
A+
Doc-P-1436028-638974418471145657.png
Doc-P-1436028-638974418471145657.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار كريستيانو جونيور، نجم الجيل الجديد من عائلة رونالدو، ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشره صورة لسيارته الجديدة من طراز "لامبورغيني أوروس"، في خطوة تذكر الجميع بأن موهبة العائلة لا تقتصر على ميدان كرة القدم فقط.
Advertisement

تتميز السيارة التي اختارها نجل النجم البرتغالي بتصميمها الجريء وأدائها الاستثنائي، حيث تضم محركاً ثماني الأسطوانات سعة 4.0 لتر مع نظام "توين تيربو"، تصل قوته إلى 650 حصاناً، مما يمكنها من الانطلاق من الصفر إلى 100 كم/س في 3.6 ثوانٍ فقط، والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 305 كم/س.

لا تقل روعة التصميم الداخلي للسيارة عن أدائها الخارجي، حيث تتميز بشاشة عرض ثلاثية ونظام صوتي متطور من "بانغ آند أولفسن"، إلى جانب مقاعد جلدية قابلة للتعديل بالكامل، في مزيج متكامل بين الرفاهية والتقنية المتطورة.

وللذواقة المتميزين مثل كريستيانو جونيور، تقدم "لامبورغيني" نسخة متطورة من الموديل تحمل اسم "Urus SE" هجينة، تصل قوتها إلى 800 حصان، وتتمتع بسرعة قصوى تبلغ 312 كم/س، مما يجعلها الأقوى في تاريخ سيارات الدفع الرباعي من الشركة الإيطالية.
 
كريستيانو جونيور هو النجل الأكبر للأسطورة البرتغالية رونالدو ويبلغ عمره 15 عاماً ويلعب في صفوف ناشئين النصر السعودي ومنتخب بلاده تحت 16 عاماً.

ومن اللاعبين الذين يمتلكون تلك السيارة هم، المصري محمد صلاح نجم ليفربول والنرويجي إيرلينغ هالاند من مانشستر سيتي والأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة ونجم إنتر ميامي الأمريكي الحالي وآخرين. (عربي21)
كريستيانو جونيور

مواضيع ذات صلة
رونالدو وميسي.. صراع الأساطير يقترب من محطاته الأخيرة
lebanon 24
30/10/2025 21:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إسرائيل كانت تملك أقوى جماعات ضغط قبل 15 عاماً والآن تضرّرت وبخاصة في الكونغرس
lebanon 24
30/10/2025 21:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... هذه أغلى 3 سيارات يمتلكها كريستيانو رونالدو!
lebanon 24
30/10/2025 21:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رونالدو يتخطى ميسي ويقترب من إنجاز تاريخي جديد
lebanon 24
30/10/2025 21:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

منوعات

صور

الأرجنتيني ليونيل ميسي

الإيطالية

كرة القدم

أرجنتيني

الإيطالي

برشلونة

السعود

أمريكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:15 | 2025-10-30
14:26 | 2025-10-30
12:44 | 2025-10-30
11:15 | 2025-10-30
10:31 | 2025-10-30
09:35 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24