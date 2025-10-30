صدمته إمرأة... لاعب كرة قدم سابق خسر قدمه!

Advertisement

بعد تعرّضه لحادث مروّع وبتر ساقه اليمنى، وُجّهت تهمة "التسبب في إصابة خطيرة والقيادة تحت تأثير " لآنا بوغوسيويتش، بعدما صدمت اللاعب السابق لنادي "بورنموث" الإنكليزيّ تشيدوزي، على .ويمثل تشيدوزي حالياً بفضل ساقه الاصطناعية، وقد أعلن أن هدفه الوحيد هو المشي مجدداً في ملعب ناديه السابق، بينما من المقرّر أن تمثل المتهمة أمام محكمة الملكية في 1 كانون الأول المقبل. (الامارات 24)