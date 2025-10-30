22
رياضة
صدمته إمرأة... لاعب كرة قدم سابق خسر قدمه!
Lebanon 24
30-10-2025
|
14:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد تعرّضه لحادث مروّع وبتر ساقه اليمنى، وُجّهت تهمة "التسبب في إصابة خطيرة والقيادة تحت تأثير
الكحول
" لآنا بوغوسيويتش، بعدما صدمت اللاعب السابق لنادي "بورنموث" الإنكليزيّ
جوردان
تشيدوزي، على
الطريق السريع
.
ويمثل تشيدوزي حالياً بفضل ساقه الاصطناعية، وقد أعلن أن هدفه الوحيد هو المشي مجدداً في ملعب ناديه السابق، بينما من المقرّر أن تمثل المتهمة أمام محكمة
ساوثهامبتون
الملكية في 1 كانون الأول المقبل. (الامارات 24)
