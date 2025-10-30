Advertisement

رياضة

صدمته إمرأة... لاعب كرة قدم سابق خسر قدمه!

Lebanon 24
30-10-2025 | 14:26
بعد تعرّضه لحادث مروّع وبتر ساقه اليمنى، وُجّهت تهمة "التسبب في إصابة خطيرة والقيادة تحت تأثير الكحول" لآنا بوغوسيويتش، بعدما صدمت اللاعب السابق لنادي "بورنموث" الإنكليزيّ جوردان تشيدوزي، على الطريق السريع.
ويمثل تشيدوزي حالياً بفضل ساقه الاصطناعية، وقد أعلن أن هدفه الوحيد هو المشي مجدداً في ملعب ناديه السابق، بينما من المقرّر أن تمثل المتهمة أمام محكمة ساوثهامبتون الملكية في 1 كانون الأول المقبل. (الامارات 24)
