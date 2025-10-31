Advertisement

رياضة

على أرض "محمد عبده أرينا".. بطلان أميركيان يخوضان معركة تاريخية في بطولة الصفعات

Lebanon 24
31-10-2025 | 02:13
اجتاز جميع المتنافسين في بطولة "Power Slap 17" إجراءات الوزن الرسمية بنجاح، استعداداً لانطلاق المنافسات اليوم الجمعة على أرض "محمد عبده أرينا" ضمن فعاليات موسم الرياض، في حدث يضم نخبة من أبرز لاعبي رياضة الصفعات العالمية.
تشهد البطولة مواجهات دولية متنوعة، أبرزها نزال الوزن الثقيل بين النيجيري كابيرو "هالك" أديديران والكازاخستاني دانييار "باتاب" شاخاروف. كما يلتقي الأميركيان بريان إيليس "ذا بريديتور" ورو مونتانا في صراع بين الخبرة الهجومية والأسلوب السريع.

في فئة الوزن الخفيف، يجتمع الصيني هونجغانج تشاو مع الكازاخستاني محمد "أسد الله" أمانتاييف في مواجهة آسيوية خالصة. أما على الصعيد النسائي، فتلتقي الهنغارية شينا "العاصفة الهنغارية" باثوري مع الأوكرانية روبين "ذا بيلتر" ويرشوشك في نزال يحمل رمزية كبيرة لتمثيل السيدات في هذه الرياضة.

يشهد الوزن الثقيل نزالاً آخر بين الأميركي جيمس "الذقن الحديدية" سيكمان وخصمه لويس "ريزر" روبنسون، في لقاء يعتمد على القوة المباشرة. كما يلتقي الأمريكي دوريان "ديستوربينج ذا بيس" بيريز مع الكازاخستاني زاكير "رعد السهوب" نايمانباييف في مواجهة متوقعة أن تكون من أبرز النزالات.

تختتم المنافسات بالنزال الرئيسي المرتقب على اللقب العالمي في وزن الوسط، حيث يدافع البطل الأمريكي أنتوني "الوجه الطفولي" بلاكبيرن عن لقبه أمام مواطنه آي كول "فول سيند" يونج في مواجهة من خمس جولات تُعد الأهم في البطولة.

يترقب الجمهور هذه المواجهات التي تبث على قنوات "إم بي سي أكشن" و"إم بي سي مصر" و"شاهد" وتطبيق Webook، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، في حدث يمثل استمراراً للنجاحات التي تحققها الفعاليات الكبرى في موسم الرياض تحت قيادة دانا وايت رئيس منظمة UFC. (الرياضية)
