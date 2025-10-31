Advertisement

رياضة

لماذا لم يتزوج مبابي بعد؟

Lebanon 24
31-10-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1436288-638974986606601971.png
Doc-P-1436288-638974986606601971.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي النقاب عن الجانب الإنساني الأكثر حميمية في حياته، معترفاً بأن الشهرة العالمية التي يحظى بها شكلت عبئاً ثقيلاً على حياته العاطفية وعلاقاته الشخصية، في واحدة من أجرأ المقابلات الشخصية التي يُجريها.
Advertisement

أقرّ نجم ريال مدريد بأنه اضطر لتقديم تضحيات كبيرة في حياته الخاصة، قائلاً: "كل شخص يبني حياته بشكل مختلف. اخترتُ التركيز على كرة القدم والاستفادة القصوى من مسيرتي.. ربما أكون مخطئاً، وربما أكون مُصيباً. الزمن كفيل بإثبات ذلك". في اعتراف يظهر حجم المفاضلة الصعبة بين الشهرة والسعادة الشخصية.

وصف مبابي العلاقات العاطفية في ظل الشهرة بأنها تمر ب"خيط رفيع بين الارتياب والمراقبة"، مشيراً إلى صعوبة التمييز بين النوايا الحسنة والسيئة من المحيطين به. وأضاف بتأمل: "الحياة لعبة حظ. ما هو صعب في كرة القدم قد يكون أصعب عند التعامل مع نظرات الآخرين".

وكشفت والدة مبابي، فايزة العماري، جانباً من المعاناة العائلية، حيث نقلت عن ابنها قوله: "هل تُرى صديقة في هذه الفوضى؟"، في إشارة إلى الصعوبات التي يواجهها في إقامة علاقة مستقرة تحت الأضواء. وأكدت أن ابنها أقام عدة علاقات بالفعل، لكن "الأمر ليس سهلاً علينا جميعاً".

يأتي هذا الاعتراف في وقت يبلغ فيه مبابي ذروة تألقه الرياضي، حيث يبدأ موسمه الجديد بقوة مع ريال مدريد بتسجيله 3 أهداف في 3 مباريات، ويتفوق على أسطورة الفرنسي تييري هنري كثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب برصيد 52 هدفاً. (الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
مبابي يكشف السر: لماذا لم يتزوج حتى الآن؟
lebanon 24
31/10/2025 12:08:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الفوز على برشلونة... مبابي يُشيد بأشرف حكيمي
lebanon 24
31/10/2025 12:08:38 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا لم تهزم إسرائيل حماس؟
lebanon 24
31/10/2025 12:08:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تحذير الإمارات.. لماذا اتفاقيات ابراهيم مهددة بالفشل؟
lebanon 24
31/10/2025 12:08:38 Lebanon 24 Lebanon 24

ريال مدريد

كرة القدم

الجزيرة

الرياض

التركي

رياضي

سعادة

الترك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:58 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:44 | 2025-10-31
03:58 | 2025-10-31
02:13 | 2025-10-31
00:30 | 2025-10-31
00:00 | 2025-10-31
17:08 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24