27
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
9
o
بشري
27
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
لماذا لم يتزوج مبابي بعد؟
Lebanon 24
31-10-2025
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي النقاب عن الجانب الإنساني الأكثر حميمية في حياته، معترفاً بأن الشهرة العالمية التي يحظى بها شكلت عبئاً ثقيلاً على حياته العاطفية وعلاقاته الشخصية، في واحدة من أجرأ المقابلات الشخصية التي يُجريها.
Advertisement
أقرّ نجم
ريال مدريد
بأنه اضطر لتقديم تضحيات كبيرة في حياته الخاصة، قائلاً: "كل شخص يبني حياته بشكل مختلف. اخترتُ التركيز على
كرة القدم
والاستفادة القصوى من مسيرتي.. ربما أكون مخطئاً، وربما أكون مُصيباً. الزمن كفيل بإثبات ذلك". في اعتراف يظهر حجم المفاضلة الصعبة بين الشهرة والسعادة الشخصية.
وصف مبابي العلاقات العاطفية في ظل الشهرة بأنها تمر ب"خيط رفيع بين الارتياب والمراقبة"، مشيراً إلى صعوبة التمييز بين النوايا الحسنة والسيئة من المحيطين به. وأضاف بتأمل: "الحياة لعبة حظ. ما هو صعب في كرة القدم قد يكون أصعب عند التعامل مع نظرات الآخرين".
وكشفت والدة مبابي، فايزة العماري، جانباً من المعاناة العائلية، حيث نقلت عن ابنها قوله: "هل تُرى صديقة في هذه الفوضى؟"، في إشارة إلى الصعوبات التي يواجهها في إقامة علاقة مستقرة تحت الأضواء. وأكدت أن ابنها أقام عدة علاقات بالفعل، لكن "الأمر ليس سهلاً علينا جميعاً".
يأتي هذا الاعتراف في وقت يبلغ فيه مبابي ذروة تألقه الرياضي، حيث يبدأ موسمه الجديد بقوة مع
ريال
مدريد
بتسجيله 3 أهداف في 3 مباريات، ويتفوق على أسطورة الفرنسي تييري هنري كثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب برصيد 52 هدفاً. (الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
مبابي يكشف السر: لماذا لم يتزوج حتى الآن؟
Lebanon 24
مبابي يكشف السر: لماذا لم يتزوج حتى الآن؟
31/10/2025 12:08:38
31/10/2025 12:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الفوز على برشلونة... مبابي يُشيد بأشرف حكيمي
Lebanon 24
بعد الفوز على برشلونة... مبابي يُشيد بأشرف حكيمي
31/10/2025 12:08:38
31/10/2025 12:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا لم تهزم إسرائيل حماس؟
Lebanon 24
لماذا لم تهزم إسرائيل حماس؟
31/10/2025 12:08:38
31/10/2025 12:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تحذير الإمارات.. لماذا اتفاقيات ابراهيم مهددة بالفشل؟
Lebanon 24
بعد تحذير الإمارات.. لماذا اتفاقيات ابراهيم مهددة بالفشل؟
31/10/2025 12:08:38
31/10/2025 12:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد
كرة القدم
الجزيرة
الرياض
التركي
رياضي
سعادة
الترك
تابع
قد يعجبك أيضاً
رغم الانهيار التاريخي.. ليفربول يرفض إقالة سلوت
Lebanon 24
رغم الانهيار التاريخي.. ليفربول يرفض إقالة سلوت
04:44 | 2025-10-31
31/10/2025 04:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
في خطوة جريئة لرونالدو.. مقابلة قريبا ستكشف "أسرار مدوية"
Lebanon 24
في خطوة جريئة لرونالدو.. مقابلة قريبا ستكشف "أسرار مدوية"
03:58 | 2025-10-31
31/10/2025 03:58:31
Lebanon 24
Lebanon 24
على أرض "محمد عبده أرينا".. بطلان أميركيان يخوضان معركة تاريخية في بطولة الصفعات
Lebanon 24
على أرض "محمد عبده أرينا".. بطلان أميركيان يخوضان معركة تاريخية في بطولة الصفعات
02:13 | 2025-10-31
31/10/2025 02:13:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة جرحت قلوب الملايين.. ميسي يختار "بيته الجديد" ويوجه رسالة قاسية لبرشلونة
Lebanon 24
بكلمة واحدة جرحت قلوب الملايين.. ميسي يختار "بيته الجديد" ويوجه رسالة قاسية لبرشلونة
00:30 | 2025-10-31
31/10/2025 12:30:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في دولة عربيّة... هل سيخوض برشلونة مباراة وديّة؟
Lebanon 24
في دولة عربيّة... هل سيخوض برشلونة مباراة وديّة؟
00:00 | 2025-10-31
31/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
Lebanon 24
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
11:54 | 2025-10-30
30/10/2025 11:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ قد يساعد في كسر قبضة "حزب الله" على لبنان.. تقرير لـ"The Hill" يكشف التفاصيل
Lebanon 24
أمرٌ قد يساعد في كسر قبضة "حزب الله" على لبنان.. تقرير لـ"The Hill" يكشف التفاصيل
11:30 | 2025-10-30
30/10/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
15:30 | 2025-10-30
30/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:54 | 2025-10-30
30/10/2025 02:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أسهم الحرب تراجعت؟
Lebanon 24
أسهم الحرب تراجعت؟
11:01 | 2025-10-30
30/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:44 | 2025-10-31
رغم الانهيار التاريخي.. ليفربول يرفض إقالة سلوت
03:58 | 2025-10-31
في خطوة جريئة لرونالدو.. مقابلة قريبا ستكشف "أسرار مدوية"
02:13 | 2025-10-31
على أرض "محمد عبده أرينا".. بطلان أميركيان يخوضان معركة تاريخية في بطولة الصفعات
00:30 | 2025-10-31
بكلمة واحدة جرحت قلوب الملايين.. ميسي يختار "بيته الجديد" ويوجه رسالة قاسية لبرشلونة
00:00 | 2025-10-31
في دولة عربيّة... هل سيخوض برشلونة مباراة وديّة؟
17:08 | 2025-10-30
بالصورة... إستشهاد 4 لاعبي كرة قدم في غزة
فيديو
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
31/10/2025 12:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
31/10/2025 12:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
31/10/2025 12:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24