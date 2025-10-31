لماذا لم يتزوج مبابي بعد؟

Advertisement

أقرّ نجم بأنه اضطر لتقديم تضحيات كبيرة في حياته الخاصة، قائلاً: "كل شخص يبني حياته بشكل مختلف. اخترتُ التركيز على والاستفادة القصوى من مسيرتي.. ربما أكون مخطئاً، وربما أكون مُصيباً. الزمن كفيل بإثبات ذلك". في اعتراف يظهر حجم المفاضلة الصعبة بين الشهرة والسعادة الشخصية.وصف مبابي العلاقات العاطفية في ظل الشهرة بأنها تمر ب"خيط رفيع بين الارتياب والمراقبة"، مشيراً إلى صعوبة التمييز بين النوايا الحسنة والسيئة من المحيطين به. وأضاف بتأمل: "الحياة لعبة حظ. ما هو صعب في كرة القدم قد يكون أصعب عند التعامل مع نظرات الآخرين".وكشفت والدة مبابي، فايزة العماري، جانباً من المعاناة العائلية، حيث نقلت عن ابنها قوله: "هل تُرى صديقة في هذه الفوضى؟"، في إشارة إلى الصعوبات التي يواجهها في إقامة علاقة مستقرة تحت الأضواء. وأكدت أن ابنها أقام عدة علاقات بالفعل، لكن "الأمر ليس سهلاً علينا جميعاً".يأتي هذا الاعتراف في وقت يبلغ فيه مبابي ذروة تألقه الرياضي، حيث يبدأ موسمه الجديد بقوة مع بتسجيله 3 أهداف في 3 مباريات، ويتفوق على أسطورة الفرنسي تييري هنري كثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب برصيد 52 هدفاً. (الجزيرة)