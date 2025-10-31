في خطوة جريئة لرونالدو.. مقابلة قريبا ستكشف عن "أسرار مدوية"

Advertisement

أعلن مورغان عبر حسابه على "إكس" أن المقابلة ستُعرض الأسبوع المقبل تحت عنوان "كريستيانو رونالدو بدون رقابة"، في لقاء يُتوقع أن يزيح الستار عن محطات مصيرية في مسيرة النجم داخل الملعب وخارجه.تشير التوقعات إلى أن رونالدو قد يعلن عن خططه النهائية بخصوص اعتزاله بعد بلوغ هدفه التاريخي المتمثل في تسجيل الهدف رقم 1000، في خطوة من شأنها أن تهز عالم الرياضة إذا ما تم الإعلان عنها رسمياً.من المتوقع أن يكشف النجم البرتغالي عن توجهه الجدي نحو عالم الأعمال والاستثمار في ، التي وصفها سابقاً بـ"الوطن الثاني"، حيث قد يعلن عن توسيع مشاريعه في المجالات الصحية والرياضية، بالإضافة إلى خططه المستقبلية المتعلقة بنادي النصر.تشير التكهنات إلى أن المقابلة ستتطرق إلى جوانب حميمة من حياة رونالدو الشخصية، بما في ذلك علاقته بشريكته جورجينا رودريغيز، مع إمكانية تفاصيل تخص مستقبل علاقتهما والحياة العائلية في السعودية.ورغم تجاوزه سن الأربعين، لا يزال رونالدو يحتفظ بروحه التنافسية المتقدة، مما يدفع بالكثيرين للتكهن بإمكانية تحوله إلى رياضات أخرى مثل الغولف أو حتى الفنون القتالية المختلطة، حفاظاً على شغفه الدائم بالتحدي واللياقة البدنية.يذكر أن لرونالدو ومورغان تاريخاً طويلاً من التعاون الإعلامي، حيث يعد الإعلامي البريطاني أحد الصحفيين القلائل الذين منحوا حق الوصول المميز للنجم البرتغالي، مما يبعث على الاعتقاد بأن هذه المقابلة قد تحمل مفاجآت غير مسبوقة في مسيرة أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ. (روسيا اليوم)