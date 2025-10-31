Advertisement

رياضة

رغم الانهيار التاريخي.. ليفربول يرفض إقالة سلوت

Lebanon 24
31-10-2025 | 04:44
A-
A+
Doc-P-1436338-638975045033888139.png
Doc-P-1436338-638975045033888139.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في قرار مفاجئ، أعلن نادي ليفربول تمسكه بالمدرب أرني سلوت رغم سلسلة الهزائم المذلة التي يمر بها الفريق، والتي بلغت ذروتها بخروجه المهين من كأس الرابطة على يد كريستال بالاس بثلاثية نظيفة.
Advertisement

وأظهر استطلاع للرأي أجراه حساب "Anfield Watch" أن 63% من الجماهير يعتبرون مستقبل سلوت في خطر، خاصة بعد الهزيمة المخزية أمام كريستال بالاس التي شارك فيها بأغلبية من البدلاء.

رغم هذا التدهور الخطير، أكدت تقارير "BBC" أن إدارة النادي لا تفكر مطلقاً في إقالة المدرب الهولندي، مشيرة إلى أن ليفربول "هادئ داخلياً ولا يتخذ قرارات متسرعة"، وأن النادي يدرك حجم التغييرات التي حدثت في الصيف الماضي ويتمسك بمنح سلوت الوقت الكافي.

ويستعد ليفربول لمواجهات بالغة الصعوبة في الأسابيع المقبلة، حيث سيواجه أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري المحلي، ثم يتصدر مواجهة عملاقة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، في فترة قد تحدد مصير سلوت ومسار الموسم بأكمله. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
أزمة في ليفربول.. زيدان يتصدر المرشحين لخلافة سلوت
lebanon 24
31/10/2025 12:08:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ما الذي يمنع فيرتز من التألق مع ليفربول؟.. سلوت يجيب
lebanon 24
31/10/2025 12:08:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور: ليفربول يبرم صفقة تاريخية في الساعات الأخيرة من "الميركاتو"!
lebanon 24
31/10/2025 12:08:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الانتقادات والهزائم.. سلوت "يضحي" بصلاح
lebanon 24
31/10/2025 12:08:51 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

روسيا اليوم

ريال مدريد

مانشستر

أوروبا

روسيا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:58 | 2025-10-31
03:00 | 2025-10-31
02:13 | 2025-10-31
00:30 | 2025-10-31
00:00 | 2025-10-31
17:08 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24