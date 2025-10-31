رغم الانهيار التاريخي.. ليفربول يرفض إقالة سلوت

Advertisement

وأظهر استطلاع للرأي أجراه حساب "Anfield Watch" أن 63% من الجماهير يعتبرون مستقبل سلوت في خطر، خاصة بعد الهزيمة المخزية أمام كريستال بالاس التي شارك فيها بأغلبية من البدلاء.رغم هذا التدهور الخطير، أكدت تقارير "BBC" أن إدارة النادي لا تفكر مطلقاً في إقالة المدرب الهولندي، مشيرة إلى أن ليفربول "هادئ داخلياً ولا يتخذ قرارات متسرعة"، وأن النادي يدرك حجم التغييرات التي حدثت في الصيف الماضي ويتمسك بمنح سلوت الوقت الكافي.ويستعد ليفربول لمواجهات بالغة الصعوبة في الأسابيع المقبلة، حيث سيواجه أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري المحلي، ثم يتصدر مواجهة عملاقة أمام في ، في فترة قد تحدد مصير سلوت ومسار الموسم بأكمله. (روسيا اليوم)