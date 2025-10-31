استعدادا لكأس إفريقيا.. منتخب المغرب يخوض مباراتين وديتين

يخوض المنتخب خلال التوقف الدولي لشهر نوفمبر مباراتين وديتين أمام منتخبي موزمبيق وأوغندا، وذلك في إطار استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم.

وأفاد لكرة القدم في بيان نشره على موقعه الرسمي بأن منتخب "أسود الأطلس" سيواجه في المباراة الودية الأولى منتخب موزمبيق يوم الجمعة 14 تشرين الثاني المقبل، على أن يلتقي بمنتخب أوغندا في اللقاء الثاني يوم الثلاثاء 18 من الشهر ذاته.

وأشار البيان إلى أن المباراتين ستقامان على أرض الكبير، وستنطلقان عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي للمملكة. (روسيا اليوم)