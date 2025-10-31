Advertisement

رياضة

استعدادا لكأس إفريقيا.. منتخب المغرب يخوض مباراتين وديتين

Lebanon 24
31-10-2025 | 10:58
A-
A+
Doc-P-1436477-638975268741175572.png
Doc-P-1436477-638975268741175572.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم خلال التوقف الدولي لشهر نوفمبر مباراتين وديتين أمام منتخبي موزمبيق وأوغندا، وذلك في إطار استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم.
Advertisement
 
وأفاد الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيان نشره على موقعه الرسمي بأن منتخب "أسود الأطلس" سيواجه في المباراة الودية الأولى منتخب موزمبيق يوم الجمعة 14 تشرين الثاني المقبل، على أن يلتقي بمنتخب أوغندا في اللقاء الثاني يوم الثلاثاء 18 من الشهر ذاته.
 
وأشار البيان إلى أن المباراتين ستقامان على أرض ملعب طنجة الكبير، وستنطلقان عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي للمملكة. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
في دولة عربيّة... هل سيخوض برشلونة مباراة وديّة؟
lebanon 24
31/10/2025 20:49:35 Lebanon 24 Lebanon 24
منتخب مصر يواصل تدريباته في الإسماعيلية استعدادًا لكأس العرب
lebanon 24
31/10/2025 20:49:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل رسميا لكأس العالم؟
lebanon 24
31/10/2025 20:49:35 Lebanon 24 Lebanon 24
قبيل مواجهة فرنسا.. مدرب منتخب المغرب يطلق وعدا للجماهير
lebanon 24
31/10/2025 20:49:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد المغربي

روسيا اليوم

لكرة القدم

ملعب طنجة

كرة القدم

المغربي

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:07 | 2025-10-31
12:45 | 2025-10-31
08:05 | 2025-10-31
04:44 | 2025-10-31
03:58 | 2025-10-31
03:00 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24