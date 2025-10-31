23
فضيحة مدوّية في تركيا.. إيقاف 149 حكمًا بهذه التهمة!
Lebanon 24
31-10-2025
|
12:45
A-
A+
أعلنت اللجنة التأديبية في
الاتحاد التركي لكرة القدم
، يوم الجمعة، إيقاف 149 حكمًا بعد تورّطهم في قضايا مراهنة على المباريات، في واحدة من أكبر الفضائح التي تهزّ التحكيم
التركي
.
وأكد
رئيس الاتحاد
، إبراهيم حاجي
عثمان أوغلو
، أن "من يلطّخ شرف المهنة لن يكون له مكان بعد اليوم في
كرة القدم
التركية
".
وأوضح الاتحاد في بيان أن فترات الإيقاف تتراوح بين 8 أشهر وسنة كاملة، لافتًا إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة بحق 3 حكام آخرين يُشتبه بتورطهم في القضية.
وكشفت التحقيقات أن 10 من الحكام الموقوفين أجروا أكثر من 10 آلاف رهان على المباريات، بينما قام أحد الحكام بالمراهنة على أكثر من 18 ألف مناسبة، في خرقٍ واضحٍ للحظر المفروض على مشاركة الحكام في أنشطة المراهنات. (العربية)
