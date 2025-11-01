Advertisement

رياضة

هذا ما كشفه غوارديولا عن تطورات إصابة هالاند

Lebanon 24
01-11-2025 | 05:00
قام المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي الإسباني بيب غوارديولا بحسم مصير مشاركة مهاجمه النرويجي إيرلنغ هالاند في مواجهة بورنموث ببطولة الدوري غدا الأحد.
وقال غوارديولا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي، إن هالاند جاهز للمشاركة في مواجهة بورنموث.

وكان هالاند قد تعرض لإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة التي مني فيها مان سيتي بالخسارة أمام أستون فيلا بهدف دون رد الأسبوع الماضي، ثم غاب عن الفوز على سوانسي سيتي في كأس الرابطة المحترفة يوم الأربعاء الماضي.

ولكن غوارديولا قال إن هالاند جاهز لمواجهة بورنموث، خاصة وإنه لم يتعرض لإصابة قوية.

وعلى الجانب الآخر، قال غوارديولا إن لاعب الوسط الإسباني رودري سيتواجد في قائمة الفريق للمباراة، لكنه لم يحسم أمر مشاركته أساسيا.(روسيا اليوم)
 
