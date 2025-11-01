هذا ما كشفه غوارديولا عن تطورات إصابة هالاند

Advertisement

قام لفريق الإنكليزي الإسباني بحسم مصير مشاركة مهاجمه النرويجي إيرلنغ هالاند في مواجهة بورنموث ببطولة الدوري غدا الأحد.وقال غوارديولا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي سيتي، إن هالاند جاهز للمشاركة في مواجهة بورنموث.وكان هالاند قد تعرض لإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة التي مني فيها مان سيتي بالخسارة أمام أستون فيلا بهدف دون رد الأسبوع الماضي، ثم غاب عن الفوز على سوانسي سيتي في كأس الرابطة المحترفة يوم الأربعاء الماضي.ولكن غوارديولا قال إن هالاند جاهز لمواجهة بورنموث، خاصة وإنه لم يتعرض لإصابة قوية.وعلى ، قال غوارديولا إن لاعب الوسط الإسباني رودري سيتواجد في قائمة الفريق للمباراة، لكنه لم يحسم أمر مشاركته أساسيا.(روسيا اليوم)