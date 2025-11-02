Advertisement

رياضة

جيسوس يبرر عدم تبديل رونالدو

Lebanon 24
02-11-2025 | 00:36
A-
A+
Doc-P-1436969-638976627787768046.png
Doc-P-1436969-638976627787768046.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دافع المدير الفني للنصر السعودي البرتغالي جورجي جيسوس عن قراره بإبقاء مواطنه كريستيانو رونالدو على أرضية الملعب طوال مباراة الفيحاء التي انتهت بفوز فريقه 2-1 في الجولة السابعة من الدوري السعودي، حيث سجل رونالدو هدفَي الفوز.
Advertisement

وأوضح جيسوس في مؤتمر صحفي أن "رونالدو يعرف جسده جيداً، ويطلب التبديل عندما يحتاج للراحة"، مشيراً إلى أنه يفضل إراحة اللاعب في بطولة دوري أبطال آسيا التي لم يشارك فيها بعد. وأضاف مدرب النصر أن بعض اللاعبين لا يمكن التعويض عنهم، وأن وجود رونالدو يبقى ضرورياً حتى لو كان بأداء أقل من المعتاد.

كما انتقد جيسوس قرار إلغاء هدف لاعب فريقه كينغسلي كومان بعد مراجعة تقنية الفيديو ووصف القرار بأنه "أمر مخز"، معتبراً أن فريقه يلعب بأسلوب مغامر لتحقيق الأهداف رغم المخاطر التي قد تنتج عن ذلك.
مواضيع ذات صلة
جيسوس يستبعد رونالدو من رحلة الهند
lebanon 24
02/11/2025 14:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذا السبب.. تبديل المقاعد قبل إقلاع الطائرة خطير!
lebanon 24
02/11/2025 14:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24
سقوط مقترح التفاوض مع إسرائيل وبرّاك أبلغ بري عدم موافقتها على المبادرة الأميركية
lebanon 24
02/11/2025 14:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ترشيح وتبديل نوّاب
lebanon 24
02/11/2025 14:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24

كريستيانو رونالدو

المدير الفني

بطولة دوري

مؤتمر صحفي

البرتغالي

البرتغال

السعود

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2025-11-02
04:53 | 2025-11-02
04:01 | 2025-11-02
03:56 | 2025-11-02
03:48 | 2025-11-02
01:24 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24