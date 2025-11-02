29
رياضة
جيسوس يبرر عدم تبديل رونالدو
Lebanon 24
02-11-2025
|
00:36
دافع
المدير الفني
للنصر السعودي
البرتغالي
جورجي جيسوس عن قراره بإبقاء مواطنه
كريستيانو رونالدو
على أرضية الملعب طوال مباراة الفيحاء التي انتهت بفوز فريقه 2-1 في الجولة السابعة من الدوري السعودي، حيث سجل
رونالدو
هدفَي الفوز.
وأوضح جيسوس في
مؤتمر صحفي
أن "رونالدو يعرف جسده جيداً، ويطلب التبديل عندما يحتاج للراحة"، مشيراً إلى أنه يفضل إراحة اللاعب في
بطولة دوري
أبطال
آسيا
التي لم يشارك فيها بعد. وأضاف مدرب النصر أن بعض اللاعبين لا يمكن التعويض عنهم، وأن وجود رونالدو يبقى ضرورياً حتى لو كان بأداء أقل من المعتاد.
كما انتقد جيسوس قرار إلغاء هدف لاعب فريقه كينغسلي
كومان
بعد مراجعة تقنية الفيديو ووصف القرار بأنه "أمر مخز"، معتبراً أن فريقه يلعب بأسلوب مغامر لتحقيق الأهداف رغم المخاطر التي قد تنتج عن ذلك.
