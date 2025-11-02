جيسوس يبرر عدم تبديل رونالدو

Advertisement

دافع للنصر السعودي جورجي جيسوس عن قراره بإبقاء مواطنه على أرضية الملعب طوال مباراة الفيحاء التي انتهت بفوز فريقه 2-1 في الجولة السابعة من الدوري السعودي، حيث سجل هدفَي الفوز.وأوضح جيسوس في أن "رونالدو يعرف جسده جيداً، ويطلب التبديل عندما يحتاج للراحة"، مشيراً إلى أنه يفضل إراحة اللاعب في أبطال التي لم يشارك فيها بعد. وأضاف مدرب النصر أن بعض اللاعبين لا يمكن التعويض عنهم، وأن وجود رونالدو يبقى ضرورياً حتى لو كان بأداء أقل من المعتاد.كما انتقد جيسوس قرار إلغاء هدف لاعب فريقه كينغسلي بعد مراجعة تقنية الفيديو ووصف القرار بأنه "أمر مخز"، معتبراً أن فريقه يلعب بأسلوب مغامر لتحقيق الأهداف رغم المخاطر التي قد تنتج عن ذلك.