رياضة
سلوت يوجه رسالة خاصة لصلاح
Lebanon 24
02-11-2025
|
04:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشاد
المدير الفني
الهولندي
آرني
سلوت
، مدرب فريق
ليفربول
، بأداء نجمه
المصري محمد صلاح
بعد تألقه في قيادة فريقه للفوز على أستون فيلا بثنائية نظيفة، في مباراة وصفت بأنها نقطة تحول في مسيرة الريدز هذا الموسم.
وقال سلوت في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أعتقد أن هذا هو صلاح الذي أريده أنا، ويريده هو، ونريده جميعاً أن نراه"، في إشارة واضحة إلى العودة للمستوى المألوف للنجم المصري الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 45 باستغلال خطأ دفاعي قاتل من حارس أستون فيلا.
وأضاف مدرب ليفربول: "الجميع شعر بأهمية المباراة. من البداية إلى النهاية، اللاعبون كانوا حاضرين. الجماهير واللاعبون شعروا اليوم أن هذا هو الوقت لإثبات أننا ما زلنا هنا". مشيراً إلى أن فريقه استفاد من الأخطاء الدفاعية للخصم وأضاف الهدف الثاني في الشوط الثاني مع الحفاظ على نظافة الشباك.
وساهم أداء صلاح البارز في كسر ليفربول لسلسلة نتائجه السلبية التي استمرت 5 مباريات دون فوز، ليرتفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث بجدول
الدوري الإنكليزي
، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 15 نقطة في المركز
الحادي عشر
. (سكاي نيوز)
