رياضة

كيف أنقذت مهارة رونالدو مدرب النصر جيسوس؟

Lebanon 24
02-11-2025 | 09:00
ألقى الإعلامي الرياضي عماد السالمي الضوء على أبرز ملامح فوز النصر أمام الفيحاء (2-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتقدّم الفيحاء في الدقيقة 13 عبر جيسون ريميسيرو، قبل أن يدرك كريستيانو رونالدو التعادل في الدقيقة 37، ثم أحرز هدف الفوز من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، ليمنح النصر ثلاث نقاط ثمينة ويواصل تصدّره جدول الترتيب بـ21 نقطة من سبع مباريات بالعلامة الكاملة.

وقال رونالدو بعد اللقاء لشبكة ثمانية: "تسارعت دقات قلبي أكثر من المعتاد أثناء تسديد ركلة الجزاء".

وفي تحليله للمباراة، أكد السالمي أن المدرب جورجي جيسوس نجا من التعثر بفضل إمكانيات رونالدو الفردية، موضحًا أن "الجبهة اليمنى للنصر تفتقد الانسجام بين لاعبيها، بعكس الجبهة اليسرى التي تضم ماني وأنجيلو وجواو فيليكس، ويشارك فيها رونالدو بفاعلية واضحة".

وأضاف: "ما يحدث داخل الفريق لا يعكس صورة فريق بطل، فالمسافات بين الخطوط كبيرة، والدفاع المتقدم يجعل كل هجمة للخصم خطيرة. الفوز تحقق بمهارات اللاعبين لا بخطة المدرب".

واختتم السالمي قائلاً: "اللاعبون أنقذوا جيسوس، ورونالدو أثبت أنه الحاسم. هذه أغلى ثلاث نقاط للنصر هذا الموسم".
 
