خلال فترة الانتقالات الصيفية.. برشلونة يخطط للتوقيع مع بديل ليفاندوفسكي

ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن يدرس بجدية إمكانية التعاقد مع المهاجم الإنكليزي ، نجم ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في خطوة تهدف لتعويض رحيل المتوقع بنهاية الموسم الجاري.وبحسب الصحيفة، فإن عقد كين مع يمتد حتى حزيران 2027، ويتضمن بندًا يسمح له بالمغادرة في صيف 2026 مقابل 65 مليون . وأشارت إلى أن اتصالات أولية جرت بالفعل بين ممثلي اللاعب وإدارة ، في محاولة لتكرار تجربة ليفاندوفسكي الناجحة المقبلة من النادي البافاري.لكن تقارير صحف ألمانية وصفت الصفقة بأنها "شبه مستحيلة"، نظراً إلى استقرار كين في وارتياحه للعمل تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني.ويُذكر أن كين يتقاضى راتبًا سنويًا قدره 25 مليون يورو، وهو مبلغ ترى إدارة برشلونة أنه قابل للتحمل في حال رحيل ليفاندوفسكي (37 عامًا). كما يحظى النجم الإنكليزي باهتمام من أندية سعودية، إلى جانب الذي لا يزال يأمل في استعادة هدافه التاريخي.