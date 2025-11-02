خلال فترة الانتقالات الصيفية.. برشلونة يخطط للتوقيع مع بديل ليفاندوفسكي

ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن نادي برشلونة
يدرس بجدية إمكانية التعاقد مع المهاجم الإنكليزي هاري كين
، نجم بايرن ميونيخ
، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في خطوة تهدف لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي
المتوقع بنهاية الموسم الجاري.
وبحسب الصحيفة، فإن عقد كين مع بايرن
يمتد حتى حزيران 2027، ويتضمن بندًا يسمح له بالمغادرة في صيف 2026 مقابل 65 مليون يورو
. وأشارت إلى أن اتصالات أولية جرت بالفعل بين ممثلي اللاعب وإدارة برشلونة
، في محاولة لتكرار تجربة ليفاندوفسكي الناجحة المقبلة من النادي البافاري.
لكن تقارير صحف ألمانية وصفت الصفقة بأنها "شبه مستحيلة"، نظراً إلى استقرار كين في ميونيخ
وارتياحه للعمل تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني.
ويُذكر أن كين يتقاضى راتبًا سنويًا قدره 25 مليون يورو، وهو مبلغ ترى إدارة برشلونة أنه قابل للتحمل في حال رحيل ليفاندوفسكي (37 عامًا). كما يحظى النجم الإنكليزي باهتمام من أندية سعودية، إلى جانب توتنهام
الذي لا يزال يأمل في استعادة هدافه التاريخي.