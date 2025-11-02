Advertisement

رياضة

"السيتي" يستعيد نغمة الانتصارات ويتقدم لوصافة الدوري الإنكليزي

Lebanon 24
02-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1437291-638977236084635382.png
Doc-P-1437291-638977236084635382.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استعاد مانشستر سيتي توازنه في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد فوزه على ضيفه بورنموث 3-1، ضمن منافسات المرحلة العاشرة، على ملعب "الاتحاد".
Advertisement

وسجل النجم النرويجي إرلينغ هالاند الهدف الأول في الدقيقة 17، وتعادل بورنموث سريعًا عبر تايلور آدامز (25)، قبل أن يعود هالاند ويسجل هدفه الثاني في الدقيقة 32، ليعزز صدارته لقائمة هدافي المسابقة برصيد 13 هدفًا في 10 مباريات. وأضاف نيكو أوريلي الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 60، ليضمن النقاط الثلاث للفريق بقيادة المدرب بيب غوارديولا.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 19 نقطة في المركز الثاني، خلف أرسنال المتصدر بفارق 6 نقاط. أما بورنموث، فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الرابع بعد خسارته الثانية هذا الموسم.
مواضيع ذات صلة
آرسنال يتصدر المشهد.. والمرشح الأبرز للتتويج بلقب الدوري الإنكليزي
lebanon 24
03/11/2025 12:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24
في الدوري الانكليزي.. مدافع سجّل في مرمى فريقه هدفين!
lebanon 24
03/11/2025 12:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد الكرة الإنكليزي يحقق في "جدران الملاعب"
lebanon 24
03/11/2025 12:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ثنائية في "الاتحاد" ترفع رصيد السيتي
lebanon 24
03/11/2025 12:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإنكليزي

بيب غوارديولا

غوارديولا

النرويج

مانشستر

إنكليزي

تايلور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:51 | 2025-11-03
04:06 | 2025-11-03
03:05 | 2025-11-03
01:55 | 2025-11-03
01:03 | 2025-11-03
23:53 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24