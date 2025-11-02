28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
9
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
"السيتي" يستعيد نغمة الانتصارات ويتقدم لوصافة الدوري الإنكليزي
Lebanon 24
02-11-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
استعاد
مانشستر سيتي
توازنه في
الدوري الإنكليزي
الممتاز بعد فوزه على ضيفه بورنموث 3-1، ضمن منافسات المرحلة العاشرة، على ملعب "الاتحاد".
Advertisement
وسجل النجم النرويجي إرلينغ
هالاند
الهدف الأول في الدقيقة 17، وتعادل بورنموث سريعًا عبر
تايلور
آدامز (25)، قبل أن يعود هالاند ويسجل هدفه الثاني في الدقيقة 32، ليعزز صدارته لقائمة هدافي المسابقة برصيد 13 هدفًا في 10 مباريات. وأضاف نيكو أوريلي الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 60، ليضمن النقاط الثلاث للفريق بقيادة المدرب
بيب غوارديولا
.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد
مانشستر
سيتي إلى 19 نقطة في المركز الثاني، خلف
أرسنال
المتصدر بفارق 6 نقاط. أما بورنموث، فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الرابع بعد خسارته الثانية هذا الموسم.
مواضيع ذات صلة
آرسنال يتصدر المشهد.. والمرشح الأبرز للتتويج بلقب الدوري الإنكليزي
Lebanon 24
آرسنال يتصدر المشهد.. والمرشح الأبرز للتتويج بلقب الدوري الإنكليزي
03/11/2025 12:25:32
03/11/2025 12:25:32
Lebanon 24
Lebanon 24
في الدوري الانكليزي.. مدافع سجّل في مرمى فريقه هدفين!
Lebanon 24
في الدوري الانكليزي.. مدافع سجّل في مرمى فريقه هدفين!
03/11/2025 12:25:32
03/11/2025 12:25:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اتحاد الكرة الإنكليزي يحقق في "جدران الملاعب"
Lebanon 24
اتحاد الكرة الإنكليزي يحقق في "جدران الملاعب"
03/11/2025 12:25:32
03/11/2025 12:25:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ثنائية في "الاتحاد" ترفع رصيد السيتي
Lebanon 24
ثنائية في "الاتحاد" ترفع رصيد السيتي
03/11/2025 12:25:32
03/11/2025 12:25:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإنكليزي
بيب غوارديولا
غوارديولا
النرويج
مانشستر
إنكليزي
تايلور
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحاج وعطوي والزين ومزاكيان أبطال كأس لبنان لدراجات الطريق
Lebanon 24
الحاج وعطوي والزين ومزاكيان أبطال كأس لبنان لدراجات الطريق
04:51 | 2025-11-03
03/11/2025 04:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بفوز ساحق على باوليني.. هكذا بدأت سبالينكا مشوارها في البطولة الختامية
Lebanon 24
بفوز ساحق على باوليني.. هكذا بدأت سبالينكا مشوارها في البطولة الختامية
04:06 | 2025-11-03
03/11/2025 04:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سينر يحرز بطولة باريس للتنس ويحسم عودته لصدارة التصنيف العالمي
Lebanon 24
سينر يحرز بطولة باريس للتنس ويحسم عودته لصدارة التصنيف العالمي
03:05 | 2025-11-03
03/11/2025 03:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"142 ساعة أقل".. صلاح يعادل رقم روني القياسي
Lebanon 24
بـ"142 ساعة أقل".. صلاح يعادل رقم روني القياسي
01:55 | 2025-11-03
03/11/2025 01:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة شارل كوست البطل الأولمبي الأكبر سناً عن عمر 101 عام
Lebanon 24
وفاة شارل كوست البطل الأولمبي الأكبر سناً عن عمر 101 عام
01:03 | 2025-11-03
03/11/2025 01:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
Lebanon 24
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
14:00 | 2025-11-02
02/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إغلاق محال واعتقال تجار.. وجه جديد لـ"النظام" في غزة
Lebanon 24
إغلاق محال واعتقال تجار.. وجه جديد لـ"النظام" في غزة
12:00 | 2025-11-02
02/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يكشف.. ماذا يجري داخل إيران؟
Lebanon 24
تقرير يكشف.. ماذا يجري داخل إيران؟
07:00 | 2025-11-02
02/11/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن مُطاردة السنوار قبل اغتياله.. ضابط إسرائيلي يكشفها
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن مُطاردة السنوار قبل اغتياله.. ضابط إسرائيلي يكشفها
15:00 | 2025-11-02
02/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وحش بشري.. تفاصيل اضافية تُكشف عن جريمة الناعمة المروعة
Lebanon 24
وحش بشري.. تفاصيل اضافية تُكشف عن جريمة الناعمة المروعة
10:45 | 2025-11-02
02/11/2025 10:45:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:51 | 2025-11-03
الحاج وعطوي والزين ومزاكيان أبطال كأس لبنان لدراجات الطريق
04:06 | 2025-11-03
بفوز ساحق على باوليني.. هكذا بدأت سبالينكا مشوارها في البطولة الختامية
03:05 | 2025-11-03
سينر يحرز بطولة باريس للتنس ويحسم عودته لصدارة التصنيف العالمي
01:55 | 2025-11-03
بـ"142 ساعة أقل".. صلاح يعادل رقم روني القياسي
01:03 | 2025-11-03
وفاة شارل كوست البطل الأولمبي الأكبر سناً عن عمر 101 عام
23:53 | 2025-11-02
بثلاثية في شباك إلتشي.. هكذا استعاد برشلونة توازنه
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
03/11/2025 12:25:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
03/11/2025 12:25:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
03/11/2025 12:25:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24