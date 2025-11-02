"السيتي" يستعيد نغمة الانتصارات ويتقدم لوصافة الدوري الإنكليزي

Advertisement

استعاد توازنه في الممتاز بعد فوزه على ضيفه بورنموث 3-1، ضمن منافسات المرحلة العاشرة، على ملعب "الاتحاد".وسجل النجم النرويجي إرلينغ الهدف الأول في الدقيقة 17، وتعادل بورنموث سريعًا عبر آدامز (25)، قبل أن يعود هالاند ويسجل هدفه الثاني في الدقيقة 32، ليعزز صدارته لقائمة هدافي المسابقة برصيد 13 هدفًا في 10 مباريات. وأضاف نيكو أوريلي الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 60، ليضمن النقاط الثلاث للفريق بقيادة المدرب .بهذا الفوز، ارتفع رصيد سيتي إلى 19 نقطة في المركز الثاني، خلف المتصدر بفارق 6 نقاط. أما بورنموث، فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الرابع بعد خسارته الثانية هذا الموسم.