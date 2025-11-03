Advertisement

رياضة

سينر يحرز بطولة باريس للتنس ويحسم عودته لصدارة التصنيف العالمي

Lebanon 24
03-11-2025 | 03:05
A-
A+
Doc-P-1437410-638977611875488826.jpg
Doc-P-1437410-638977611875488826.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تغلب يانيك سينر 6-4 و7-6 على الكندي فيلكس أوجيه ألياسيم اليوم الأحد في النهائي ليحرز لقب بطولة باريس لتنس الأساتذة للمرة الأولى في مسيرته، ويحسم عودته إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين.
Advertisement

وكان سينر المصنف الثاني بحاجة إلى الفوز في النهائي اليوم ليتجاوز كارلوس ألكاراز ويتصدر التصنيف العالمي، وقد حقق الإيطالي اللقب عن جدارة، إذ أصبح رابع لاعب يحرز البطولة دون أن يخسر أي مجموعة.

أما أوجيه ألياسيم المصنف التاسع، فكان بحاجة إلى الفوز اليوم لحسم تأهله إلى البطولة الختامية للموسم، لكنه أضاع الفرصة.

وأحرز سينر اليوم أول لقب له هذا الموسم على مستوى بطولات الأساتذة واللقب الخامس له في الموسم بشكل عام، كما مدد عدد انتصاراته المتتالية على الملاعب الصلبة المغلقة إلى 26 انتصارا.
مواضيع ذات صلة
العهد يفوز على المبرة 2-0 ويحافظ على صدارة بطولة لبنان لكرة القدم
lebanon 24
03/11/2025 12:25:53 Lebanon 24 Lebanon 24
أوجيه يفوز برالي تشيلي وينتزع صدارة بطولة العالم
lebanon 24
03/11/2025 12:25:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فوزه بجائزة المكسيك الكبرى.. نوريس ينتزع صدارة بطولة العالم
lebanon 24
03/11/2025 12:25:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ديوكوفيتش ينسحب من بطولة باريس للأساتذة
lebanon 24
03/11/2025 12:25:53 Lebanon 24 Lebanon 24

بطولة باريس للتنس

كارلوس ألكاراز

يانيك سينر

يوم الأحد

الإيطالي

بشكل عام

بطولة ب

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:51 | 2025-11-03
04:06 | 2025-11-03
01:55 | 2025-11-03
01:03 | 2025-11-03
23:53 | 2025-11-02
23:00 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24