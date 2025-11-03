سينر يحرز بطولة باريس للتنس ويحسم عودته لصدارة التصنيف العالمي

Advertisement

تغلب 6-4 و7-6 على الكندي أوجيه ألياسيم اليوم الأحد في النهائي ليحرز لقب بطولة لتنس الأساتذة للمرة الأولى في مسيرته، ويحسم عودته إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين.وكان سينر المصنف الثاني بحاجة إلى الفوز في النهائي اليوم ليتجاوز ويتصدر التصنيف العالمي، وقد حقق اللقب عن جدارة، إذ أصبح رابع لاعب يحرز البطولة دون أن يخسر أي مجموعة.أما أوجيه ألياسيم المصنف التاسع، فكان بحاجة إلى الفوز اليوم لحسم تأهله إلى البطولة الختامية للموسم، لكنه أضاع الفرصة.وأحرز سينر اليوم أول لقب له هذا الموسم على مستوى بطولات الأساتذة واللقب الخامس له في الموسم ، كما مدد عدد انتصاراته المتتالية على الملاعب الصلبة المغلقة إلى 26 انتصارا.