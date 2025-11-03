الحاج وعطوي والزين ومزاكيان أبطال كأس لبنان لدراجات الطريق

Advertisement

نظم الاتحاد اللبناني للدراجات سباق كأس لدراجات الطريق لموسم 2025 للفئات التالية: النخبة(رجال وسيدات)، ماسترز والشباب.أعطى رئيس اللجنة الفنية للاتحاد نظرت حبيبيان إشارة إنطلاق السباق في تمام الساعة الثامنة صباحا من أمام معرض رشيد كرامي الدولي في مدينة . وسلك المتسابقون الأوتوستراد الساحلي بإتجاه شكا والبترون وصولا الى مدينة جبيل ومن ثم صعودا بإتجاه عنّايا حيث نقطة الوصول بالقرب من حاجز .شارك في السباق أكثر من 50 لاعبا ولاعبة من مختلف الفئات يمثلون الأندية الاتحادية وفريق الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بالإضافة الى لاعبين من و الأردن.وعند وصول المتسابقين الى مدينة جبيل وإستلامهم الطريق صعودا نحو عنّايا، إشتعل التنافس بينهم. وتمكن لاعب نادي عاليه طوني الحاج من حسم السباق لمصلحته متقدما على لاعب نادي المزار الرياضي كفردبيان خليل الاسمر الذي حلّ ثانياً، فيما حلّ ثالثا لاعب فريق اسكندر.أمّا في فئة الماسترز، فقد تمكن لاعب النادي اللبناني للدراجات الهوائية علي عطوي من تحقيق المركز الأول في فئته متقدما اللاعب بسام ضناوي الذي حل ثانيا، فيما حلّ لاعب فريق هومنتمن إنطلياس هاكوب كشيشيان في المركز الثالث.وفي فئة الشباب، تمكن من إنهاء السباق كل من لاعب نادي هومنتمن انطلياس فاكو مزاكيان الذي حلّ أولا و لاعب نادي المزار الرياضي كفردبيان أحمد مشموشي الذي حلّ في المركز الثاني.وفي فئة الإناث كانت مسافة السباق أقصر بحوالي 7 كيلومترات من مسافة سباق باقي الفئات. احرزت لاعبة نادي هومنتمن برج حمود تمارا الزين المركز الاول متقدمة على اللاعبة رامونا خليفه من النادي اللبناني للدراجات الهوائية، تليها في المركز الثالث لاعبة نادي المزار الرياضي كفرذبيان إلسي الأسمر.وفي الختام وجهت الهيئة الإدارية للاتحاد الشكر لعناصر قوى الأمن الداخلي ووحدات الجيش اللبناني التي أمنّت مسار السباق بشكل كامل حرصا على سلامة المشاركين، بالإضافة الى شكر لبلدية جبيل وافراد شرطتها الذين ساعدوا في تأمين السير على مستديرة جبيل بشكل تام، كما تم شكر عناصر اللبناني الذين تولوا مواكبة اللاعبين طوال مسافة السباق ، ومن ثم تم توزيع الكؤوس على الفائزات والفائزين.أما النتائج الفنية النهائية للسباق فكانت على الشكل التالي:أ‌- فئة النخبة:1- طوني الحاج ( نادي عاليه للدراجات) 2 ساعتان و19 دقيقة و 33 ثانية2- خليل الاسمر (المزار الرياضي كفرذبيان) 2 س 19 د 34 ث3- جورج اسكندر (فريق قوى الامن) 2 س 22 د 30 ث4- مؤمن عبد الحكيم سعيد الرجال 2 س 24 د 38 ث5- عبد العزيز المانع (هومنتمن بيروت) 2 س 25 د 37ث6- عثمان عدرا (نادي اوفياء الرياضي )2 س 26 د 6ث7- عصام علم الدين (نادي الغزال الرياضي - طرابلس) 2 س 26 د 34ث8- محمد عياش (النادي اللبناني للدراجات الهوائية – عربصاليم) 2 س 29 د 46ث9- عبدالله قراقيره (المزار الرياضي كفرذبيان) 2 س 31 د 37 ث10- شربل جحا (هومنتمن بيروت) 2 س 33 د 17 ث11- انطوني الخوري (المزار الرياضي كفرذبيان) 2 س 34 د 1 ث12- علي عوض (نادي الغزال الرياضي - طرابلس) 2 س 34 د 1 ث13- نزار القاضي (فريق الجيش اللبناني) 2 س 35 د 28 ث14- الكسندر بانايوت (المزار الرياضي كفرذبيان) 2 س 39 د 1 ث.15- حيدر الصباح (النادي اللبناني للدراجات الهوائية – عربصاليم) 2 س 39 د 50 ث16- كمال شعبان (فريق الجيش اللبناني) 42 س 41 د 49 ث17- داني كيوان (هومنتمن عنجر) 2 س 47 د 36 ث18- مهند جلول (نادي الغزال الرياضي - طرابلس) 2 س 49 د 59 ث19- مالك (هومنتمن عنجر2 س 52 د 16 ث20- ايلي يزبك (فريق الجيش اللبناني) 3 س 12 د 41 ث21- علي قداح (فريق قوى الامن) 3س 12 د 51 ث22- حسين حرب (النادي اللبناني للدراجات الهوائية – عربصاليم) 3 س 27 د 9 ثب‌- فئة الماسترز:1- علي عطوي (النادي اللبناني للدراجات الهوائية) 2 س 26 دقائق 48 ثانية2-بسام ضناوي 2 س 28 د 32 ث3- هاكوب كشيشيان (هومنتمن انطلياس) 2 س 29 د 5 ث4- رامي عدرا(المزار الرياضي كفرذبيان) 2 س 31 د 17 ث5- جورج بطرس (هومنتمن انطلياس) 2 س 35 د 28 ث6- فينسنت شمسيان (هومنتمن بيروت) 2 س 56 د 40 ث7- حسن عميري (فريق الجيش اللبناني) 2 س 57 د 40 ث8- حسين لزيق (النادي اللبناني للدراجات الهوائية) 3 س 8 د 22 ثت‌- فئة الاناث1- تمارا الزين (هومنتمن برج حمود) 2 س 37 ثانية2- رامونا (النادي اللبناني للدراجات الهوائية) 2 س 10 د 55 ث3- السي الاسمر (المزار الرياضي كفرذبيان) 2 س 37 د 37 ث4- اليز ( نادي عاليه للدراجات) 2 س 39 د 39 ثث‌- فئة الشباب:1- فاكو مزاكيان (هومنتمن انطلياس) 2 س 52 دقائق 13 ثانية2- احمد مشموشي (المزار الرياضي كفرذبيان) 3 س 7د 46 ث