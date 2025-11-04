الاتحاد يحسمها بثلاثية نظيفة أمام الشارقة

Advertisement

افتتح الهولندي ستيفن بيرجوين التسجيل في الدقيقة 8، وأضاف الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 66، قبل أن يؤكد روجير فيرنانديز الانتصار بالهدف الثالث في الدقيقة 90.رفع اتحاد جدة رصيده بانتصاره الثاني تواليًا بعد الفوز على الشرطة 4–1، وذلك عقب خسارتين أمام الوحدة 1–2 وشباب الأهلي 0–1، ليعزّز موقعه في سباق التأهل بمنطقة الغرب. في المقابل، تلقى الشارقة خسارته الثانية بعد فوز وتعادل، ليتجمّد رصيده عند 4 نقاط ويتراجع في الترتيب. (روسيا اليوم)