رياضة

الاتحاد يحسمها بثلاثية نظيفة أمام الشارقة

Lebanon 24
04-11-2025 | 16:42
Doc-P-1438118-638978966700061174.png
Doc-P-1438118-638978966700061174.png photos 0
حقق الاتحاد السعودي فوزًا مستحقًا على الشارقة الإماراتي بنتيجة 3–0 مساء الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، ليواصل صحوته بعد بداية متذبذبة في دور المجموعات.
افتتح الهولندي ستيفن بيرجوين التسجيل في الدقيقة 8، وأضاف الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 66، قبل أن يؤكد البرتغالي روجير فيرنانديز الانتصار بالهدف الثالث في الدقيقة 90.

رفع اتحاد جدة رصيده بانتصاره الثاني تواليًا بعد الفوز على الشرطة العراقي 4–1، وذلك عقب خسارتين أمام الوحدة 1–2 وشباب الأهلي 0–1، ليعزّز موقعه في سباق التأهل بمنطقة الغرب. في المقابل، تلقى الشارقة خسارته الثانية بعد فوز وتعادل، ليتجمّد رصيده عند 4 نقاط ويتراجع في الترتيب. (روسيا اليوم)
 
