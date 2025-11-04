24
رياضة
الاتحاد يحسمها بثلاثية نظيفة أمام الشارقة
Lebanon 24
04-11-2025
|
16:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
حقق الاتحاد السعودي فوزًا مستحقًا على الشارقة
الإماراتي
بنتيجة 3–0 مساء الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من
دوري
أبطال
آسيا
للنخبة، ليواصل صحوته بعد بداية متذبذبة في دور المجموعات.
افتتح الهولندي ستيفن بيرجوين التسجيل في الدقيقة 8، وأضاف الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 66، قبل أن يؤكد
البرتغالي
روجير فيرنانديز الانتصار بالهدف الثالث في الدقيقة 90.
رفع اتحاد جدة رصيده بانتصاره الثاني تواليًا بعد الفوز على الشرطة
العراقي
4–1، وذلك عقب خسارتين أمام الوحدة 1–2 وشباب الأهلي 0–1، ليعزّز موقعه في سباق التأهل بمنطقة الغرب. في المقابل، تلقى الشارقة خسارته الثانية بعد فوز وتعادل، ليتجمّد رصيده عند 4 نقاط ويتراجع في الترتيب. (روسيا اليوم)
ليفربول يهزم ريال مدريد
Lebanon 24
ليفربول يهزم ريال مدريد
16:52 | 2025-11-04
04/11/2025 04:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كريستيانو رونالدو يكشف الإجابة المنتظرة.. هذا موعد اعتزاله
Lebanon 24
كريستيانو رونالدو يكشف الإجابة المنتظرة.. هذا موعد اعتزاله
16:45 | 2025-11-04
04/11/2025 04:45:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بيلينغهام يحرز رقماً تاريخياً
Lebanon 24
بيلينغهام يحرز رقماً تاريخياً
16:41 | 2025-11-04
04/11/2025 04:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من رونالدو.. رسالة إلى ولي العهد السعودي وترامب (فيديو)
Lebanon 24
من رونالدو.. رسالة إلى ولي العهد السعودي وترامب (فيديو)
15:52 | 2025-11-04
04/11/2025 03:52:27
Lebanon 24
Lebanon 24
جماهير ليفربول تشوّه جدارية أرنولد قبل مواجهة ريال مدريد
Lebanon 24
جماهير ليفربول تشوّه جدارية أرنولد قبل مواجهة ريال مدريد
12:17 | 2025-11-04
04/11/2025 12:17:46
Lebanon 24
Lebanon 24
