كريستيانو رونالدو يكشف الإجابة المنتظرة.. هذا موعد اعتزاله

وأشار رونالدو، البالغ "40 عامًا"، إلى أنه سيوجه تركيزه بعد الاعتزال إلى العائلة واهتماماته خارج الملعب، قائلاً: "لكل شيء بداية ونهاية. لديّ شغف بأشياء أخرى، وسأحصل على وقت أكبر لنفسي ولعائلتي وأطفالي"، موضحًا رغبته في متابعة ابنه "كريستيانو جونيور" وتشجيع مواهب أبنائه في ، إلى جانب هواياته مثل "البادل".وخلال مسيرته، ارتدى رونالدو قمصان "سبورتينغ" و" " و" " و"يوفنتوس"، قبل انضمامه إلى "النصر" في "كانون الأول 2022" عقب نهاية تجربته الثانية مع يونايتد.وتطرّق "الدون" إلى وضع مانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه السابق في المنتخب "روبن أموريم"، محذرًا الجماهير من انتظار "المعجزات". وقال: "النادي ليس الصحيح، ويجب أن تتغيّر الأمور، وليس الأمر متعلقًا فقط بالمدرب أو اللاعبين"، مؤكّدًا أن يونايتد "لا يزال في قلبي" لكنه يرى ضرورة "مواجهة الواقع". (الجزيرة مباشر)