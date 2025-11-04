Advertisement

رياضة

كريستيانو رونالدو يكشف الإجابة المنتظرة.. هذا موعد اعتزاله

Lebanon 24
04-11-2025 | 16:45
كشف كريستيانو رونالدو، المتوّج بالكرة الذهبية خمس مرات، أنه يخطط للاعتزال "قريبًا"، واضعًا نهاية لمسيرة استثنائية مع أندية كبرى ومنتخب البرتغال. وقال قائد النصر السعودي في مقابلة مع برنامج "بيرس مورغان أنسنسورد" إن نهاية مشواره "تلوح في الأفق"، مضيفًا: "قريبًا، أعتقد أنني سأكون مستعدًا، لكن الأمر سيكون صعبًا جدًا، ومؤلمًا وربما أبكي"، مؤكّدًا أنه يستعد لهذه اللحظة منذ سنوات طويلة، بعد أن بلغ مجموع أهدافه "952 هدفًا" خلال مسيرته.
وأشار رونالدو، البالغ "40 عامًا"، إلى أنه سيوجه تركيزه بعد الاعتزال إلى العائلة واهتماماته خارج الملعب، قائلاً: "لكل شيء بداية ونهاية. لديّ شغف بأشياء أخرى، وسأحصل على وقت أكبر لنفسي ولعائلتي وأطفالي"، موضحًا رغبته في متابعة ابنه "كريستيانو جونيور" وتشجيع مواهب أبنائه في كرة القدم، إلى جانب هواياته مثل "البادل".

وخلال مسيرته، ارتدى رونالدو قمصان "سبورتينغ" و"مانشستر يونايتد" و"ريال مدريد" و"يوفنتوس"، قبل انضمامه إلى "النصر" في "كانون الأول 2022" عقب نهاية تجربته الثانية مع يونايتد.

وتطرّق "الدون" إلى وضع مانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه السابق في المنتخب "روبن أموريم"، محذرًا الجماهير من انتظار "المعجزات". وقال: "النادي ليس على الطريق الصحيح، ويجب أن تتغيّر الأمور، وليس الأمر متعلقًا فقط بالمدرب أو اللاعبين"، مؤكّدًا أن يونايتد "لا يزال في قلبي" لكنه يرى ضرورة "مواجهة الواقع". (الجزيرة مباشر)
 
