ليفربول يهزم ريال مدريد

خسر 1-0 أمام في ، في مباراة تألق فيها رغم الخسارة. في الشوط الأول أنقذ الحارس البلجيكي مرماه من فرص خطيرة، أبرزها انفراد دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 27، وتسديدة قوية للاعب نفسه في الدقيقة 43، قبل إبعاد محاولة أرضية في الدقيقة 45. وشهدت الدقيقة 29 جدلًا تحكيميًا إثر لمسة يد على أوريلين تشواميني، قبل أن تُلغى المخالفة بعد مراجعة تقنية الفيديو.مع بداية الشوط الثاني واصل حضوره اللافت فتصدى في الدقيقة 47 لرأسية قوية من ، ثم أبعد محاولة أخرى في الدقيقة 48، قبل أن يتعامل مع ركلة حرة مباشرة قوية لسوبوسلاي في الدقيقة 55. ورغم صمود لفترات طويلة تحت الضغط، نجح ليفربول في خطف هدف الفوز وحسم القمة بنتيجة 1-0، بهدف لأليكس ماك أليستر في الدقيقة 61.