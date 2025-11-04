Advertisement

رياضة

ليفربول يهزم ريال مدريد

Lebanon 24
04-11-2025 | 16:52
خسر ريال مدريد 1-0 أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، في مباراة تألق فيها تيبو كورتوا رغم الخسارة. في الشوط الأول أنقذ الحارس البلجيكي مرماه من فرص خطيرة، أبرزها انفراد دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 27، وتسديدة قوية للاعب نفسه في الدقيقة 43، قبل إبعاد محاولة أرضية في الدقيقة 45. وشهدت الدقيقة 29 جدلًا تحكيميًا إثر لمسة يد على أوريلين تشواميني، قبل أن تُلغى المخالفة بعد مراجعة تقنية الفيديو.
مع بداية الشوط الثاني واصل كورتوا حضوره اللافت فتصدى في الدقيقة 47 لرأسية قوية من فيرجيل فان دايك، ثم أبعد محاولة أخرى في الدقيقة 48، قبل أن يتعامل مع ركلة حرة مباشرة قوية لسوبوسلاي في الدقيقة 55. ورغم صمود ريال مدريد لفترات طويلة تحت الضغط، نجح ليفربول في خطف هدف الفوز وحسم القمة بنتيجة 1-0، بهدف لأليكس ماك أليستر في الدقيقة 61.
دوري أبطال أوروبا

فيرجيل فان دايك

تيبو كورتوا

ريال مدريد

فيرجيل فان

فان دايك

أوروبا

