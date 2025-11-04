23
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
17
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
6
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ليفربول يهزم ريال مدريد
Lebanon 24
04-11-2025
|
16:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
خسر
ريال مدريد
1-0 أمام
ليفربول
في
دوري أبطال أوروبا
، في مباراة تألق فيها
تيبو كورتوا
رغم الخسارة. في الشوط الأول أنقذ الحارس البلجيكي مرماه من فرص خطيرة، أبرزها انفراد دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 27، وتسديدة قوية للاعب نفسه في الدقيقة 43، قبل إبعاد محاولة أرضية في الدقيقة 45. وشهدت الدقيقة 29 جدلًا تحكيميًا إثر لمسة يد على أوريلين تشواميني، قبل أن تُلغى المخالفة بعد مراجعة تقنية الفيديو.
Advertisement
مع بداية الشوط الثاني واصل
كورتوا
حضوره اللافت فتصدى في الدقيقة 47 لرأسية قوية من
فيرجيل فان دايك
، ثم أبعد محاولة أخرى في الدقيقة 48، قبل أن يتعامل مع ركلة حرة مباشرة قوية لسوبوسلاي في الدقيقة 55. ورغم صمود
ريال
مدريد
لفترات طويلة تحت الضغط، نجح ليفربول في خطف هدف الفوز وحسم القمة بنتيجة 1-0، بهدف لأليكس ماك أليستر في الدقيقة 61.
مواضيع ذات صلة
جماهير ليفربول تشوّه جدارية أرنولد قبل مواجهة ريال مدريد
Lebanon 24
جماهير ليفربول تشوّه جدارية أرنولد قبل مواجهة ريال مدريد
05/11/2025 07:14:31
05/11/2025 07:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مدرّب "ليفربول": هكذا هزمنا "أتلتيكو مدريد"
Lebanon 24
مدرّب "ليفربول": هكذا هزمنا "أتلتيكو مدريد"
05/11/2025 07:14:31
05/11/2025 07:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أتلتيكو مدريد يُسقط ريال مدريد بخماسية تاريخية
Lebanon 24
أتلتيكو مدريد يُسقط ريال مدريد بخماسية تاريخية
05/11/2025 07:14:31
05/11/2025 07:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"ريال مدريد" و"ليفربول".. مواجهة الهوية والبحث عن الذات في أنفيلد
Lebanon 24
"ريال مدريد" و"ليفربول".. مواجهة الهوية والبحث عن الذات في أنفيلد
05/11/2025 07:14:31
05/11/2025 07:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا
فيرجيل فان دايك
تيبو كورتوا
ريال مدريد
فيرجيل فان
فان دايك
أوروبا
تابع
قد يعجبك أيضاً
فليك يشحن برشلونة قبل مباراة بروج
Lebanon 24
فليك يشحن برشلونة قبل مباراة بروج
23:00 | 2025-11-04
04/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كريستيانو رونالدو يكشف الإجابة المنتظرة.. هذا موعد اعتزاله
Lebanon 24
كريستيانو رونالدو يكشف الإجابة المنتظرة.. هذا موعد اعتزاله
16:45 | 2025-11-04
04/11/2025 04:45:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد يحسمها بثلاثية نظيفة أمام الشارقة
Lebanon 24
الاتحاد يحسمها بثلاثية نظيفة أمام الشارقة
16:42 | 2025-11-04
04/11/2025 04:42:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بيلينغهام يحرز رقماً تاريخياً
Lebanon 24
بيلينغهام يحرز رقماً تاريخياً
16:41 | 2025-11-04
04/11/2025 04:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من رونالدو.. رسالة إلى ولي العهد السعودي وترامب (فيديو)
Lebanon 24
من رونالدو.. رسالة إلى ولي العهد السعودي وترامب (فيديو)
15:52 | 2025-11-04
04/11/2025 03:52:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
Lebanon 24
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
03:54 | 2025-11-04
04/11/2025 03:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
07:56 | 2025-11-04
04/11/2025 07:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
12:00 | 2025-11-04
04/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
09:00 | 2025-11-04
04/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عند كورنيش الرملة البيضاء... هذا ما كان يفعله بفتيات قاصرات داخل سيارته!
Lebanon 24
عند كورنيش الرملة البيضاء... هذا ما كان يفعله بفتيات قاصرات داخل سيارته!
08:39 | 2025-11-04
04/11/2025 08:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
23:00 | 2025-11-04
فليك يشحن برشلونة قبل مباراة بروج
16:45 | 2025-11-04
كريستيانو رونالدو يكشف الإجابة المنتظرة.. هذا موعد اعتزاله
16:42 | 2025-11-04
الاتحاد يحسمها بثلاثية نظيفة أمام الشارقة
16:41 | 2025-11-04
بيلينغهام يحرز رقماً تاريخياً
15:52 | 2025-11-04
من رونالدو.. رسالة إلى ولي العهد السعودي وترامب (فيديو)
12:17 | 2025-11-04
جماهير ليفربول تشوّه جدارية أرنولد قبل مواجهة ريال مدريد
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
05/11/2025 07:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
05/11/2025 07:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
05/11/2025 07:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24