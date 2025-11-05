29
رياضة
بعد 3 سنوات... أول فريق روسي يكسر العزلة الدولية
Lebanon 24
05-11-2025
|
03:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
الاتحاد الدولي
للرياضات المائية السماح لمنتخب
روسيا
لكرة الماء بالمشاركة في البطولات الدولية تحت صفة محايدة.
وتم نشر القرار عبر الموقع الرسمي للاتحاد.
ووفقا للوائح الجديدة التي ستطبق اعتبارا من 1 كانون الثاني 2026، سيسمح للرياضيين
الروس
بالمشاركة في جميع مسابقات الرياضات المائية، وفي مختلف الفئات العمرية، بشرط الالتزام بالحياد وعدم تمثيل الرموز الوطنية.
بهذا القرار، يصبح منتخب روسيا لكرة الماء أول فريق روسي في الألعاب الجماعية يعود للمنافسات الدولية منذ عام 2022.
وأوصت
اللجنة الأولمبية الدولية
عام 2023 بالسماح للرياضيين الروس بالمشاركة تحت علم محايد، مع استثناء الفرق الوطنية من اللعب في المنافسات الجماعية.
يأتي هذا القرار بعد إجراءات سابقة اتخذها الاتحاد الدولي للرياضات المائية لتخفيف القيود، حيث سمح سابقا للرياضيين الروس بالمشاركة في البطولات الدولية في السباحة الفنية، وسباقات السباحة الجماعية، والغوص ضمن صيغة محايدة.
بايراقداريان بحثت وبخاري سبل تعزيز التعاون الرياضي
Lebanon 24
بايراقداريان بحثت وبخاري سبل تعزيز التعاون الرياضي
05:48 | 2025-11-05
05/11/2025 05:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حكيمي يغيب 8 أسابيع .. رعب في بي إس جي
Lebanon 24
حكيمي يغيب 8 أسابيع .. رعب في بي إس جي
02:11 | 2025-11-05
05/11/2025 02:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لامين يامال خارج حسابات باريس سان جيرمان
Lebanon 24
لامين يامال خارج حسابات باريس سان جيرمان
01:09 | 2025-11-05
05/11/2025 01:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فليك يشحن برشلونة قبل مباراة بروج
Lebanon 24
فليك يشحن برشلونة قبل مباراة بروج
23:00 | 2025-11-04
04/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول يهزم ريال مدريد
Lebanon 24
ليفربول يهزم ريال مدريد
16:52 | 2025-11-04
04/11/2025 04:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
