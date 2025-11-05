بعد 3 سنوات... أول فريق روسي يكسر العزلة الدولية

أعلن للرياضات المائية السماح لمنتخب لكرة الماء بالمشاركة في البطولات الدولية تحت صفة محايدة.

وتم نشر القرار عبر الموقع الرسمي للاتحاد.



ووفقا للوائح الجديدة التي ستطبق اعتبارا من 1 كانون الثاني 2026، سيسمح للرياضيين بالمشاركة في جميع مسابقات الرياضات المائية، وفي مختلف الفئات العمرية، بشرط الالتزام بالحياد وعدم تمثيل الرموز الوطنية.



بهذا القرار، يصبح منتخب روسيا لكرة الماء أول فريق روسي في الألعاب الجماعية يعود للمنافسات الدولية منذ عام 2022.



وأوصت عام 2023 بالسماح للرياضيين الروس بالمشاركة تحت علم محايد، مع استثناء الفرق الوطنية من اللعب في المنافسات الجماعية.



يأتي هذا القرار بعد إجراءات سابقة اتخذها الاتحاد الدولي للرياضات المائية لتخفيف القيود، حيث سمح سابقا للرياضيين الروس بالمشاركة في البطولات الدولية في السباحة الفنية، وسباقات السباحة الجماعية، والغوص ضمن صيغة محايدة.