Advertisement

رياضة

بعد 3 سنوات... أول فريق روسي يكسر العزلة الدولية

Lebanon 24
05-11-2025 | 03:23
A-
A+
Doc-P-1438219-638979278874614903.jpg
Doc-P-1438219-638979278874614903.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الاتحاد الدولي للرياضات المائية السماح لمنتخب روسيا لكرة الماء بالمشاركة في البطولات الدولية تحت صفة محايدة.
Advertisement
وتم نشر القرار عبر الموقع الرسمي للاتحاد.

ووفقا للوائح الجديدة التي ستطبق اعتبارا من 1 كانون الثاني 2026، سيسمح للرياضيين الروس بالمشاركة في جميع مسابقات الرياضات المائية، وفي مختلف الفئات العمرية، بشرط الالتزام بالحياد وعدم تمثيل الرموز الوطنية.

بهذا القرار، يصبح منتخب روسيا لكرة الماء أول فريق روسي في الألعاب الجماعية يعود للمنافسات الدولية منذ عام 2022.

وأوصت اللجنة الأولمبية الدولية عام 2023 بالسماح للرياضيين الروس بالمشاركة تحت علم محايد، مع استثناء الفرق الوطنية من اللعب في المنافسات الجماعية.

يأتي هذا القرار بعد إجراءات سابقة اتخذها الاتحاد الدولي للرياضات المائية لتخفيف القيود، حيث سمح سابقا للرياضيين الروس بالمشاركة في البطولات الدولية في السباحة الفنية، وسباقات السباحة الجماعية، والغوص ضمن صيغة محايدة.
مواضيع ذات صلة
"الطاقة الدولية": فريق الوكالة رصد تصاعد أعمدة الدخان من 3 مواقع قريبة من محطة زاخو النووية في أوكرانيا
lebanon 24
05/11/2025 14:12:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الطاقة الدولية: عائدات النفط الروسية تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات
lebanon 24
05/11/2025 14:12:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اكثر من 3 سنوات ونصف على الحرب.. أوكرانيا: عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي تجاوز المليون
lebanon 24
05/11/2025 14:12:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: اليوم سيُذكر باعتباره يوم العزلة الدولية النهائية لحماس ولأول مرة بمبادرة من فرنسا ستدين الأمم المتحدة حماس
lebanon 24
05/11/2025 14:12:43 Lebanon 24 Lebanon 24

اللجنة الأولمبية الدولية

اللجنة الأولمبية

الاتحاد الدولي

اتحاد الدول

الرياض

التزام

العمري

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:48 | 2025-11-05
02:11 | 2025-11-05
01:09 | 2025-11-05
23:00 | 2025-11-04
16:52 | 2025-11-04
16:45 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24