قرار صادم في الملاكمة النسائية... بطلة عالمية تنسحب إحتجاجًا!

تخلّت الملاكمة شانتيل عن لقبها في الوزن الخفيف للمجلس العالمي للملاكمة، احتجاجًا على استمرار الفارق في القواعد بين منافسات الرجال والنساء، خصوصًا لجهة عدد الجولات ومدتها.وقالت كاميرون (34 عامًا) إن الملاكمة النسائية حققت تقدّمًا لافتًا، إلا أنّ "المساواة تتطلّب القتال بالشروط نفسها"، في إشارة إلى أن نزالات السيدات تُقام عادة على 10 جولات من دقيقتين، مقابل 12 جولة من ثلاث دقائق في منافسات الرجال.خطوة كاميرون تعيد إلى الواجهة الجدل الذي فتحته الملاكمة البورتوريكية أماندا سيرانو عام 2023 حين تخلّت عن ألقابها بعد رفض السماح لها بخوض نزالات وفق قواعد الرجال.، يبرّر رئيس للملاكمة، موريسيو سليمان، الإبقاء على الفوارق بـ"اعتبارات السلامة"، مؤكدًا أن الهدف هو حماية صحة اللاعبات.