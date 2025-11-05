28
رياضة
قرار صادم في الملاكمة النسائية... بطلة عالمية تنسحب إحتجاجًا!
Lebanon 24
05-11-2025
|
14:00
تخلّت الملاكمة
البريطانية
شانتيل
كاميرون
عن لقبها في الوزن الخفيف للمجلس العالمي للملاكمة، احتجاجًا على استمرار الفارق في القواعد بين منافسات الرجال والنساء، خصوصًا لجهة عدد الجولات ومدتها.
وقالت كاميرون (34 عامًا) إن الملاكمة النسائية حققت تقدّمًا لافتًا، إلا أنّ "المساواة تتطلّب القتال بالشروط نفسها"، في إشارة إلى أن نزالات السيدات تُقام عادة على 10 جولات من دقيقتين، مقابل 12 جولة من ثلاث دقائق في منافسات الرجال.
خطوة كاميرون تعيد إلى الواجهة الجدل الذي فتحته الملاكمة البورتوريكية أماندا سيرانو عام 2023 حين تخلّت عن ألقابها بعد رفض
المجلس العالمي للملاكمة
السماح لها بخوض نزالات وفق قواعد الرجال.
من جهته
، يبرّر رئيس
المجلس العالمي
للملاكمة، موريسيو سليمان، الإبقاء على الفوارق بـ"اعتبارات السلامة"، مؤكدًا أن الهدف هو حماية صحة اللاعبات.
(صحافة فرنسية)
