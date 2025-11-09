Advertisement

رياضة

ريال مدريد يحدد سعر فينيسيوس جونيور

Lebanon 24
09-11-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1439893-638982795553163634.jpg
Doc-P-1439893-638982795553163634.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ينتهي عقد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد صيف 2027، وفشلت حتى الآن مفاوضات التجديد بسبب المطالب المالية للاعب ووكلائه.
Advertisement
 
ويشير تقرير لموقع "ديفينسا سنترال" إلى أن إدارة النادي قد تعرض اللاعب للبيع إذا لم يتم التوصل لاتفاق، مع تشديد فلورنتينو بيريز على الجانب المالي، مستفيدة من خبرة النادي في التعامل مع صفقات اللاعبين الكبار مثل راموس وكريستيانو رونالدو.
 
ويأمل مشجعو ريال مدريد أن يتم التوصل لاتفاق سريع لتجديد العقد، تفاديًا للشائعات التي تربط النادي بمحاولة استبداله بالنرويجي إرلينغ هالاند الذي سيكلف النادي نحو 200 مليون يورو، وهو المبلغ نفسه المطلوب لبيع النجم البرازيلي، مع التأكيد على أن الحفاظ على فينيسيوس مهم لجذب المواهب الشابة من أميركا الجنوبية.
مواضيع ذات صلة
فينيسيوس ومبابي يقودان ريال مدريد لتجاوز فياريال
lebanon 24
09/11/2025 15:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
أتلتيكو مدريد يُسقط ريال مدريد بخماسية تاريخية
lebanon 24
09/11/2025 15:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
إنذار نهائي من ريال مدريد إلى فينيسيوس.. اليكم السبب
lebanon 24
09/11/2025 15:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد قراره في "الكلاسيكو".. قارئ شفاه يكشف فحوى صراخ فينيسيوس على مدرب ريال مدريد
lebanon 24
09/11/2025 15:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24

كريستيانو رونالدو

فلورنتينو بيريز

النجم البرازيلي

إدارة النادي

البرازيل

رونالدو

النرويج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
07:08 | 2025-11-09
04:28 | 2025-11-09
23:00 | 2025-11-08
16:00 | 2025-11-08
14:00 | 2025-11-08
11:40 | 2025-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24