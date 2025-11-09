24
ريال مدريد يحدد سعر فينيسيوس جونيور
Lebanon 24
09-11-2025
|
03:00
A-
A+
ينتهي عقد
النجم البرازيلي
فينيسيوس
جونيور
مع
ريال مدريد
صيف 2027، وفشلت حتى الآن مفاوضات التجديد بسبب المطالب المالية للاعب ووكلائه.
ويشير تقرير لموقع "ديفينسا سنترال" إلى أن
إدارة النادي
قد تعرض اللاعب للبيع إذا لم يتم التوصل لاتفاق، مع تشديد
فلورنتينو بيريز
على الجانب المالي، مستفيدة من خبرة النادي في التعامل مع صفقات اللاعبين الكبار مثل راموس وكريستيانو
رونالدو
.
ويأمل مشجعو
ريال
مدريد
أن يتم التوصل لاتفاق سريع لتجديد العقد، تفاديًا للشائعات التي تربط النادي بمحاولة استبداله بالنرويجي إرلينغ هالاند الذي سيكلف النادي نحو 200 مليون
يورو
، وهو المبلغ نفسه المطلوب لبيع النجم البرازيلي، مع التأكيد على أن الحفاظ على فينيسيوس مهم لجذب المواهب الشابة من أميركا الجنوبية.
فينيسيوس ومبابي يقودان ريال مدريد لتجاوز فياريال
فينيسيوس ومبابي يقودان ريال مدريد لتجاوز فياريال
أتلتيكو مدريد يُسقط ريال مدريد بخماسية تاريخية
أتلتيكو مدريد يُسقط ريال مدريد بخماسية تاريخية
إنذار نهائي من ريال مدريد إلى فينيسيوس.. اليكم السبب
إنذار نهائي من ريال مدريد إلى فينيسيوس.. اليكم السبب
بعد قراره في "الكلاسيكو".. قارئ شفاه يكشف فحوى صراخ فينيسيوس على مدرب ريال مدريد
بعد قراره في "الكلاسيكو".. قارئ شفاه يكشف فحوى صراخ فينيسيوس على مدرب ريال مدريد
براتب مغر.. صلاح يحدد وجهته المقبلة
براتب مغر.. صلاح يحدد وجهته المقبلة
بعد فوز النصر الثامن على التوالي.. رسالة مهمة من رونالدو
بعد فوز النصر الثامن على التوالي.. رسالة مهمة من رونالدو
تألق جماعي في مانشستر.. إنجازات فردية و جوائز بالجملة!
تألق جماعي في مانشستر.. إنجازات فردية و جوائز بالجملة!
أرقام صادمة.. برشلونة يتراجع بوضوح بسبب غياب هذا اللاعب!
أرقام صادمة.. برشلونة يتراجع بوضوح بسبب غياب هذا اللاعب!
ضغط أيرلندي على "اليويفا": هل تُجمّد عضوية إسرائيل؟
ضغط أيرلندي على "اليويفا": هل تُجمّد عضوية إسرائيل؟
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
عن "قصف بيروت".. ماذا أعلن تقريرٌ بريطاني؟
عن "قصف بيروت".. ماذا أعلن تقريرٌ بريطاني؟
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
براتب مغر.. صلاح يحدد وجهته المقبلة
بعد فوز النصر الثامن على التوالي.. رسالة مهمة من رونالدو
تألق جماعي في مانشستر.. إنجازات فردية و جوائز بالجملة!
أرقام صادمة.. برشلونة يتراجع بوضوح بسبب غياب هذا اللاعب!
ضغط أيرلندي على "اليويفا": هل تُجمّد عضوية إسرائيل؟
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
