ريال مدريد يحدد سعر فينيسيوس جونيور

ينتهي عقد فينيسيوس مع صيف 2027، وفشلت حتى الآن مفاوضات التجديد بسبب المطالب المالية للاعب ووكلائه.

ويشير تقرير لموقع "ديفينسا سنترال" إلى أن قد تعرض اللاعب للبيع إذا لم يتم التوصل لاتفاق، مع تشديد على الجانب المالي، مستفيدة من خبرة النادي في التعامل مع صفقات اللاعبين الكبار مثل راموس وكريستيانو .

ويأمل مشجعو أن يتم التوصل لاتفاق سريع لتجديد العقد، تفاديًا للشائعات التي تربط النادي بمحاولة استبداله بالنرويجي إرلينغ هالاند الذي سيكلف النادي نحو 200 مليون ، وهو المبلغ نفسه المطلوب لبيع النجم البرازيلي، مع التأكيد على أن الحفاظ على فينيسيوس مهم لجذب المواهب الشابة من أميركا الجنوبية.