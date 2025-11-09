السيتي يحتفل بالألفية… ثلاثية تُسعد غوارديولا أمام ليفربول

Advertisement

حقق فوزًا كبيرًا 3-0 على ضيفه في المرحلة الـ11 من ، ليُهدي لاعبوه بيب غوارديولا انتصارًا مميزًا في مباراته الـ1000 مدربًا (منها 550 مع السيتي منذ 2016) ويرفع رصيده إلى 716 فوزًا في مسيرته.السيتي استعاد الوصافة بـ22 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف المتصدر الذي تعادل 2-2 مع سندرلاند السبت، فيما تجمّد رصيد ليفربول عند 18 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف توتنهام وأستون فيلا ومانشستر .ليفربول كان يطمح للبناء على فوزه على (1-0 في أنفيلد) منتصف الأسبوع، قبل أن تتبدّد آماله بثلاثية السماوي. وقال روبن دياش بعد المباراة: "سعيد جدًا من أجله. نعيش لمباريات كهذه… الجميع مستعد للتضحية من أجل من بجانبه، وهذه الجودة مستمرة". (العربي الجديد)