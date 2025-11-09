Advertisement

رياضة

السيتي يحتفل بالألفية… ثلاثية تُسعد غوارديولا أمام ليفربول

Lebanon 24
09-11-2025 | 23:00
حقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا 3-0 على ضيفه ليفربول في المرحلة الـ11 من الدوري الإنكليزي، ليُهدي لاعبوه بيب غوارديولا انتصارًا مميزًا في مباراته الـ1000 مدربًا (منها 550 مع السيتي منذ 2016) ويرفع رصيده إلى 716 فوزًا في مسيرته.
السيتي استعاد الوصافة بـ22 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف المتصدر أرسنال الذي تعادل 2-2 مع سندرلاند السبت، فيما تجمّد رصيد ليفربول عند 18 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف توتنهام وأستون فيلا ومانشستر يونايتد.

ليفربول كان يطمح للبناء على فوزه الأوروبي على ريال مدريد (1-0 في أنفيلد) منتصف الأسبوع، قبل أن تتبدّد آماله بثلاثية السماوي. وقال روبن دياش بعد المباراة: "سعيد جدًا من أجله. نعيش لمباريات كهذه… الجميع مستعد للتضحية من أجل من بجانبه، وهذه الجودة مستمرة". (العربي الجديد)
 
