رياضة
السيتي يحتفل بالألفية… ثلاثية تُسعد غوارديولا أمام ليفربول
Lebanon 24
09-11-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حقق
مانشستر سيتي
فوزًا كبيرًا 3-0 على ضيفه
ليفربول
في المرحلة الـ11 من
الدوري الإنكليزي
، ليُهدي لاعبوه بيب غوارديولا انتصارًا مميزًا في مباراته الـ1000 مدربًا (منها 550 مع السيتي منذ 2016) ويرفع رصيده إلى 716 فوزًا في مسيرته.
السيتي استعاد الوصافة بـ22 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف المتصدر
أرسنال
الذي تعادل 2-2 مع سندرلاند السبت، فيما تجمّد رصيد ليفربول عند 18 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف توتنهام وأستون فيلا ومانشستر
يونايتد
.
ليفربول كان يطمح للبناء على فوزه
الأوروبي
على
ريال مدريد
(1-0 في أنفيلد) منتصف الأسبوع، قبل أن تتبدّد آماله بثلاثية السماوي. وقال روبن دياش بعد المباراة: "سعيد جدًا من أجله. نعيش لمباريات كهذه… الجميع مستعد للتضحية من أجل من بجانبه، وهذه الجودة مستمرة". (العربي الجديد)
