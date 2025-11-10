ريال مدريد يعلن إصابة نجمه الأوروغوياني.. ماذا عن مدة الغياب؟

Advertisement

أعلن عن تعرض نجمه الأوروغوياني فيدي لإصابة عضلية غشائية نصفية في ساقه اليمنى، خلال مباراة فريقه أمام رايو فاليكانو في الجولة الثانية عشرة من ، والتي أقيمت أمس الأحد.وغادر فالفيردي الملعب في الدقيقة 83 ليحل محله ألكسندر ، فيما انتهت المباراة بالتعادل السلبي (0-0)، مما سمح بالاقتراب من الصدارة بفارق ثلاث نقاط.وأوضح النادي أن مدة غياب فالفيردي عن الملاعب لم تُحدد بعد، وسيتم متابعة تعافيه مع الجهاز الطبي للفريق، مؤكداً أن الإصابة ستحدد الفترة التي سيبتعد فيها عن المشاركة في المباريات.وعلى الرغم من التعادل، حافظ على صدارة الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، متقدماً بثلاث نقاط على برشلونة صاحب المركز الثاني.