رياضة

ريال مدريد يعلن إصابة نجمه الأوروغوياني.. ماذا عن مدة الغياب؟

Lebanon 24
10-11-2025 | 08:56
أعلن ريال مدريد عن تعرض نجمه الأوروغوياني فيدي فالفيردي لإصابة عضلية غشائية نصفية في ساقه اليمنى، خلال مباراة فريقه أمام رايو فاليكانو في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني، والتي أقيمت أمس الأحد.
وغادر فالفيردي الملعب في الدقيقة 83 ليحل محله ألكسندر أرنولد، فيما انتهت المباراة بالتعادل السلبي (0-0)، مما سمح برشلونة بالاقتراب من الصدارة بفارق ثلاث نقاط.

وأوضح النادي أن مدة غياب فالفيردي عن الملاعب لم تُحدد بعد، وسيتم متابعة تعافيه مع الجهاز الطبي للفريق، مؤكداً أن الإصابة ستحدد الفترة التي سيبتعد فيها عن المشاركة في المباريات.

وعلى الرغم من التعادل، حافظ ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، متقدماً بثلاث نقاط على برشلونة صاحب المركز الثاني.
