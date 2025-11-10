24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ريال مدريد يعلن إصابة نجمه الأوروغوياني.. ماذا عن مدة الغياب؟
Lebanon 24
10-11-2025
|
08:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
ريال مدريد
عن تعرض نجمه الأوروغوياني فيدي
فالفيردي
لإصابة عضلية غشائية نصفية في ساقه اليمنى، خلال مباراة فريقه أمام رايو فاليكانو في الجولة الثانية عشرة من
الدوري الإسباني
، والتي أقيمت أمس الأحد.
Advertisement
وغادر فالفيردي الملعب في الدقيقة 83 ليحل محله ألكسندر
أرنولد
، فيما انتهت المباراة بالتعادل السلبي (0-0)، مما سمح
برشلونة
بالاقتراب من الصدارة بفارق ثلاث نقاط.
وأوضح النادي أن مدة غياب فالفيردي عن الملاعب لم تُحدد بعد، وسيتم متابعة تعافيه مع الجهاز الطبي للفريق، مؤكداً أن الإصابة ستحدد الفترة التي سيبتعد فيها عن المشاركة في المباريات.
وعلى الرغم من التعادل، حافظ
ريال
مدريد
على صدارة الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، متقدماً بثلاث نقاط على برشلونة صاحب المركز الثاني.
مواضيع ذات صلة
أولمو يواجه خطر الغياب عن لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد
Lebanon 24
أولمو يواجه خطر الغياب عن لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد
10/11/2025 19:04:17
10/11/2025 19:04:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد يعيد بيلينغهام إلى صفوفه بعد التعافي من إصابة الكتف
Lebanon 24
ريال مدريد يعيد بيلينغهام إلى صفوفه بعد التعافي من إصابة الكتف
10/11/2025 19:04:17
10/11/2025 19:04:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة موجعة لفريق ريال مدريد.. إصابة قلب دفاعه!
Lebanon 24
ضربة موجعة لفريق ريال مدريد.. إصابة قلب دفاعه!
10/11/2025 19:04:17
10/11/2025 19:04:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة جديدة تؤجل عودة النجم الفرنسي بعد غياب طويل
Lebanon 24
إصابة جديدة تؤجل عودة النجم الفرنسي بعد غياب طويل
10/11/2025 19:04:17
10/11/2025 19:04:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإسباني
برشلونة
أرنولد
الملا
فيردي
مدريد
تابع
قد يعجبك أيضاً
تعديل نظام قرعة كأس العالم 2026.. من المستفيد ومن المتضرر؟
Lebanon 24
تعديل نظام قرعة كأس العالم 2026.. من المستفيد ومن المتضرر؟
10:30 | 2025-11-10
10/11/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استمرت 4 ساعات.. عاصفة ثلجية عنيفة تضرب مباراة كرة قدم! (فيديو)
Lebanon 24
استمرت 4 ساعات.. عاصفة ثلجية عنيفة تضرب مباراة كرة قدم! (فيديو)
05:46 | 2025-11-10
10/11/2025 05:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ميسي في زيارة سرية ومفاجئة إلى "كامب نو"
Lebanon 24
بالفيديو.. ميسي في زيارة سرية ومفاجئة إلى "كامب نو"
05:42 | 2025-11-10
10/11/2025 05:42:34
Lebanon 24
Lebanon 24
منتخب لبنان لكرة القدم الى معسكر الكويت
Lebanon 24
منتخب لبنان لكرة القدم الى معسكر الكويت
03:55 | 2025-11-10
10/11/2025 03:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سابالينكا تكمل موسماً كاملاً في الصدارة
Lebanon 24
سابالينكا تكمل موسماً كاملاً في الصدارة
03:42 | 2025-11-10
10/11/2025 03:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
00:30 | 2025-11-10
10/11/2025 12:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن "الاغتيالات" في لبنان.. صحيفة إسرائيلية تتحدث
Lebanon 24
كلامٌ عن "الاغتيالات" في لبنان.. صحيفة إسرائيلية تتحدث
15:00 | 2025-11-09
09/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"طبول الحرب" تُقرع في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تتحدث
Lebanon 24
"طبول الحرب" تُقرع في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تتحدث
04:42 | 2025-11-10
10/11/2025 04:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تزامناً مع الغارات الإسرائيليّة على الجنوب والبقاع.. ماذا تشهد أجواء الضاحية الجنوبية؟
Lebanon 24
تزامناً مع الغارات الإسرائيليّة على الجنوب والبقاع.. ماذا تشهد أجواء الضاحية الجنوبية؟
07:36 | 2025-11-10
10/11/2025 07:36:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "حزب الله" وإيران.. ماذا كشف تقريرٌ كندي؟
Lebanon 24
عن "حزب الله" وإيران.. ماذا كشف تقريرٌ كندي؟
14:00 | 2025-11-09
09/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:30 | 2025-11-10
تعديل نظام قرعة كأس العالم 2026.. من المستفيد ومن المتضرر؟
05:46 | 2025-11-10
استمرت 4 ساعات.. عاصفة ثلجية عنيفة تضرب مباراة كرة قدم! (فيديو)
05:42 | 2025-11-10
بالفيديو.. ميسي في زيارة سرية ومفاجئة إلى "كامب نو"
03:55 | 2025-11-10
منتخب لبنان لكرة القدم الى معسكر الكويت
03:42 | 2025-11-10
سابالينكا تكمل موسماً كاملاً في الصدارة
01:45 | 2025-11-10
سلوت يكشف أسرار السقوط الكبير بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
10/11/2025 19:04:17
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
10/11/2025 19:04:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
10/11/2025 19:04:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24