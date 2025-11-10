23
رياضة
إهتمام إيطالي بحارس النصر.. و القرار في الشتاء
Lebanon 24
10-11-2025
|
16:00
أبدى البرازيلي بينتو، حارس مرمى النصر السعودي، رغبته في الرحيل خلال الفترة المقبلة، بعد تلقيه اهتمامًا من أندية في
الدوري الإيطالي
. وذكر الصحفي أكرم كونور أن الحارس يرغب في العودة إلى
أوروبا
، خاصة بعد ابتعاده عن حسابات المدرب جورجي جيسوس منذ بداية الموسم.
وتشير التقارير إلى أن ناديي
ميلان
وإنتر ميلان يراقبان وضع الحارس تمهيدًا لدراسة التعاقد معه. وكان بينتو قد أعلن في وقت سابق أنه منفتح على فكرة الرحيل ومستعد لتخفيض راتبه من أجل الانتقال.
وبالتوازي مع ذلك، بدأت إدارة النصر البحث عن بديل، حيث تستهدف ضم حارس سانتوس البرازيلي غابرييل برازاو في الانتقالات الشتوية المقبلة.
وكان بينتو قد انضم إلى النصر في صيف 2024 مقابل نحو 18 مليون
يورو
، وخاض مع الفريق 57 مباراة، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 19 منها.
