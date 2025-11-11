Advertisement

رياضة

من سمح لميسي بزيارة ملعب كامب نو؟ برشلونة يحقق

Lebanon 24
11-11-2025 | 03:55
أثارت الزيارة المفاجئة لليونيل ميسي إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو مساء الأحد استغراب إدارة نادي برشلونة، حيث أكدت أن الزيارة لم تتم بتنسيق مسبق. وعاد أسطورة النادي الأرجنتيني، الذي قضى 20 عامًا في صفوف الفريق، إلى ملعبه القديم بهدوء، دون إعلام أي مسؤول في النادي، بينما كان الرئيس جوان لابورتا في فيغو لمتابعة مباراة الفريق الأول ضد سلتا فيغو، والتي انتهت بفوز برشلونة 4-2.
وأكدت إذاعة "راك 1" الكاتالونية أن ميسي توجه بمفرده نحو الملعب، مفاجئًا رجال الأمن الذين سمحوا له بالدخول فور رؤيته، فيما أوضح مقربون منه أن الزيارة كانت تعبيرًا عن حبه للنادي الذي صنع تاريخه، ولم تتضمن أي تواصل مع إدارة برشلونة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ميسي دخل عبر بوابة الطوارئ المخصصة لسيارات الإسعاف وتوجه نحو المدرج الجنوبي لالتقاط الصور، مستغلاً غياب لابورتا عن المدينة.
 
ويُذكر أن العلاقة بين اللاعب والنادي لم تتعاف تمامًا بعد قرار الإدارة عدم تمديد عقده قبل أربع سنوات ونصف بسبب الأزمة الاقتصادية، وهو القرار الذي وصفه لابورتا بأنه صعب لكنه "ضروري من أجل النادي حتى لو كان على حساب أفضل لاعب في التاريخ".

ميسي خاض مع برشلونة 778 مباراة خلال 17 عامًا، وسجل 672 هدفًا، ليصبح هداف النادي التاريخي وأكثر لاعب ظهورًا في تاريخه، مما يجعل هذه الزيارة لحظة رمزية للاحتفاء بإرثه الكتالوني.
