من سمح لميسي بزيارة ملعب كامب نو؟ برشلونة يحقق

وأكدت إذاعة "راك 1" الكاتالونية أن ميسي توجه بمفرده نحو الملعب، مفاجئًا رجال الأمن الذين سمحوا له بالدخول فور رؤيته، فيما أوضح مقربون منه أن الزيارة كانت تعبيرًا عن حبه للنادي الذي صنع تاريخه، ولم تتضمن أي تواصل مع .



وذكرت وسائل إعلام محلية أن ميسي دخل عبر بوابة الطوارئ المخصصة لسيارات الإسعاف وتوجه نحو المدرج الجنوبي لالتقاط الصور، مستغلاً غياب لابورتا عن المدينة.

ويُذكر أن العلاقة بين اللاعب والنادي لم تتعاف تمامًا بعد قرار الإدارة عدم تمديد عقده قبل أربع سنوات ونصف بسبب الأزمة الاقتصادية، وهو القرار الذي وصفه لابورتا بأنه صعب لكنه "ضروري من أجل النادي حتى لو كان على حساب أفضل لاعب في التاريخ".



ميسي خاض مع برشلونة 778 مباراة خلال 17 عامًا، وسجل 672 هدفًا، ليصبح هداف النادي التاريخي وأكثر لاعب ظهورًا في تاريخه، مما يجعل هذه الزيارة لحظة رمزية للاحتفاء بإرثه الكتالوني.