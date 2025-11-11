Advertisement

رياضة

رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا

Lebanon 24
11-11-2025 | 07:51
أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه انتقل للعيش في السعودية إيمانا منه بقدراتها مشيرا إلى أنه يعتبر نفسه سعوديا.
وأضاف في كلمته ضمن منتدى "تورايز 2025 " المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، أنه يعتبر نفسه سعوديا، ويساعد في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الجميع اكتشف أنه كان محقا، حينما اتخذ قرار الانتقال للرياض.

وأعرب اللاعب عن حبه لمدينة العلا ومشروع البحر الأحمر في السعودية، لافتا إلى رغبته بأن يكون جزءا من المشروع الكبير في السعودية.

وكشف أيضا عن إيمانه بقدرة وطموح مشروع التطوير السعودي.
 
وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أعلن في يونيو الماضي، أنه يخطط للعيش في السعودية بقية حياته، موضحا أن هذا كان أحد أسباب تجديده عقده مع نادي النصر.

وأكد أن السعودية بلد رائع للعيش بسبب السلام والأمان. (سكاي نيوز عربية) 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24