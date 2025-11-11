رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا

أكد أنه انتقل للعيش في إيمانا منه بقدراتها مشيرا إلى أنه يعتبر نفسه سعوديا.

وأضاف في كلمته ضمن منتدى "تورايز 2025 " المنعقد في العاصمة السعودية ، الثلاثاء، أنه يعتبر نفسه سعوديا، ويساعد في مختلف القطاعات.



وأشار إلى أن الجميع اكتشف أنه كان محقا، حينما اتخذ قرار الانتقال للرياض.



وأعرب اللاعب عن حبه لمدينة ومشروع في السعودية، لافتا إلى رغبته بأن يكون جزءا من المشروع الكبير في السعودية.



وكشف أيضا عن إيمانه بقدرة وطموح مشروع التطوير السعودي.

وكان النجم أعلن في يونيو الماضي، أنه يخطط للعيش في السعودية بقية حياته، موضحا أن هذا كان أحد أسباب تجديده عقده مع نادي النصر.



وأكد أن السعودية بلد رائع للعيش بسبب السلام والأمان. (سكاي نيوز عربية)