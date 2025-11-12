هل حان وقت الرحيل؟ ليفربول يجهّز خليفة صلاح

Advertisement

يبدي المدرب آرنه قلقاً متزايداً من تراجع أداء عدد من لاعبي الأساسيين، وهو ما انعكس بوضوح على نتائج الفريق هذا الموسم. وجاء النجم في مقدمة من طالهم النقد، بعدما تراجع مردوده الهجومي بشكل لافت مقارنة بالموسم الماضي، حين سجل 29 هدفاً وقدم 18 تمريرة حاسمة في 38 مباراة، مقابل 4 أهداف وتمريرتين فقط خلال 11 مباراة هذا الموسم.ورغم الانتقادات، لا يعتزم النادي الاستغناء عن صلاح الذي جدّد عقده في نيسان الماضي حتى صيف 2027، إذ تراهن الإدارة والجهاز الفني على استعادته لنسخته الأفضل في الجولات المقبلة.ويحتل ليفربول حالياً المركز الثامن في برصيد 18 نقطة من 11 مباراة، في تراجع واضح عن الأداء الذي اعتاد عليه الفريق في المواسم السابقة، ما يزيد الضغط على سلوت لإعادة التوازن قبل اتساع الفارق عن فرق الصدارة.