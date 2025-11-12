Advertisement

رياضة

هل حان وقت الرحيل؟ ليفربول يجهّز خليفة صلاح

Lebanon 24
12-11-2025 | 16:00
يبدي المدرب الهولندي آرنه سلوت قلقاً متزايداً من تراجع أداء عدد من لاعبي ليفربول الأساسيين، وهو ما انعكس بوضوح على نتائج الفريق هذا الموسم. وجاء النجم المصري محمد صلاح في مقدمة من طالهم النقد، بعدما تراجع مردوده الهجومي بشكل لافت مقارنة بالموسم الماضي، حين سجل 29 هدفاً وقدم 18 تمريرة حاسمة في 38 مباراة، مقابل 4 أهداف وتمريرتين فقط خلال 11 مباراة هذا الموسم.
Advertisement

ورغم الانتقادات، لا يعتزم النادي الاستغناء عن صلاح الذي جدّد عقده في نيسان الماضي حتى صيف 2027، إذ تراهن الإدارة والجهاز الفني على استعادته لنسخته الأفضل في الجولات المقبلة.

ويحتل ليفربول حالياً المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة من 11 مباراة، في تراجع واضح عن الأداء الذي اعتاد عليه الفريق في المواسم السابقة، ما يزيد الضغط على سلوت لإعادة التوازن قبل اتساع الفارق عن فرق الصدارة.
 
