رياضة

بشكل نهائي.. مدرب برشلونة يرفض ميسي

Lebanon 24
13-11-2025 | 02:47
نقل حساب Transfer News Live على إكس عن صحيفة El Nacional الإسبانية أنه رفض مدرب برشلونة، الألماني هانسي فليك، فكرة عودة ليونيل ميسي إلى النادي الكاتالوني على سبيل الإعارة قصيرة المدى، معتبراً أن هذه الخطوة غير ضرورية في المرحلة الحالية من مشروع الفريق.
التقارير أوضحت أن بعض الأطراف داخل برشلونة كانت ترى إمكانية الاستفادة من ميسي خلال فترة توقف الدوري الأمريكي، حيث ينتهي موسم فريقه إنتر ميامي مبكراً، ما قد يسمح له باللعب مؤقتاً في أوروبا قبل استئناف المنافسات في مارس (آذار) المقبل.

وأشارت إلى أن فليك عبّر بوضوح عن رفضه للفكرة، مؤكداً أن التركيز يجب أن يبقى على تطوير المجموعة الحالية ومنح اللاعبين الشباب الفرصة لإثبات أنفسهم.

وأضافت: "المدرب الألماني يرى أن أي صفقة من هذا النوع قد تربك التوازن داخل غرفة الملابس وتؤثر على استقرار الفريق، خاصة في ظل سعيه لبناء منظومة جديدة قائمة على الانضباط التكتيكي والهوية الجماعية، بعيداً عن الاعتماد على الأسماء التاريخية".

وتشير المصادر إلى أن إدارة برشلونة كانت منفتحة على فكرة استعادة ميسي بشكل مؤقت لأسباب تسويقية وجماهيرية، إلا أن موقف فليك الحازم جعل المشروع يتوقف في مراحله الأولى.

يذكر أن ميسي غادر برشلونة في صيف 2021 متجهاً إلى باريس سان جيرمان، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى إنتر ميامي الأمريكي، ولا تزال جماهير برشلونة تحتفظ بأمل رؤية أسطورتها يرتدي القميص الأزرق والأحمر مجدداً.
