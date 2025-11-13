مبابي يقلب الطاولة وينضم إلى منتخب الجزائر



نقلت مصادر صحافية عن موقع "وين وين"، أن الاتحاد الجزائري يراقب عن قرب مسار اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً، والذي يحمل الجنسية ، لكنه يمتلك أصولاً جزائرية من جهة والدته فايزة العماري، وهي أيضاً من أبرز الشخصيات الرياضية المعروفة في الوسط الفرنسي. كشفت تقارير إعلامية أن منتخب الجزائر يسعى لضم اللاعب الشاب إيثان مبابي، شقيق النجم الفرنسي كيليان مبابي، إلى صفوف منتخبها الوطني، في خطوة تعكس استمرار توجه الاتحاد الجزائري نحو استقطاب أصحاب الجنسية المزدوجة لتعزيز صفوف "الخضر" بالمواهب الصاعدة في .نقلت مصادر صحافية عن موقع "وين وين"، أن الاتحاد الجزائري يراقب عن قرب مسار اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً، والذي يحمل الجنسية ، لكنه يمتلك أصولاً جزائرية من جهة والدته فايزة العماري، وهي أيضاً من أبرز الشخصيات الرياضية المعروفة في الوسط الفرنسي.

ويأتي ذلك في أعقاب التحاق لوكا زيدان، نجل أسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، بصفوف المنتخب الجزائري، ما يشير إلى سياسة واضحة من الاتحاد الجزائري في إقناع اللاعبين مزدوجي الجنسية بتمثيل بلد أصولهم.



ولعب إيثان مبابي، مع فريق ليل بعدما نشأ في الفئات السنية لنادي ، وسبق له تمثيل منتخب تحت 19 عاماً، لكنه لم يشارك بعد مع المنتخب الأول، ما يجعله مؤهلاً قانونياً لتغيير انتمائه الدولي والانضمام إلى الجزائر وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).



في المقابل، لم يحسم اللاعب بعد قراره النهائي بشأن مستقبله الدولي، إذ يبقى أمام خيارين: الاستمرار في المسار الفرنسي على خطى شقيقه كيليان مبابي، أو تمثيل الجزائر في مشروع جديد يسعى لبناء جيل شاب قادر على المنافسة القارية والعالمية.