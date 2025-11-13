Advertisement

رياضة

بسبب فضيحة المراهنات.. إيقاف 102 لاعب في تركيا عن اللعب

Lebanon 24
13-11-2025 | 12:20
أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، الخميس، عن إيقاف 102 لاعب بشكل مؤقت بعد تورطهم في قضايا تتعلق بالمراهنات.
وأحال الاتحاد اللاعبين المعنيين في الدوري التركي الممتاز إلى لجنة الانضباط لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.


وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الاتحاد للحفاظ على نزاهة المنافسات الرياضية، بعد أن أظهرت التحقيقات مشاركة عدد من اللاعبين في المراهنات على المباريات، في مخالفة صريحة للوائح التي تحظر على اللاعبين الانخراط في أي نشاط من هذا النوع.


وأصدرت لجنة الانضباط قرارات بإيقاف عدد من لاعبي الصف الأول عن اللعب، وتراوحت مدة العقوبات المفروضة عليهم بين 45 يوماً وسنة كاملة.


ويشير هذا التفاوت في مدة الإيقاف إلى اختلاف حجم التورط وطبيعة المخالفة التي ارتكبها كل لاعب على حدة.


 وتأتي هذه العقوبات في وقت حساس للغاية، حيث سبق أن شملت الفضيحة حكاما ومسؤولين رياضيين آخرين، مع تداول تقارير إعلامية تشير إلى أن الاتحاد التركي وسع نطاق تحقيقاته ليشمل أكثر من ألف لاعب بشكل عام، مما يلقي بظلال كثيفة على نزاهة بعض دوريات كرة القدم في البلاد. (سكاي نيوز) 
